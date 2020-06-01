未成年人開放註冊悠遊付 線上辦理就會通

悠遊付今（1）日起正式開放給未滿20歲的未成年人註冊！只要在雙法定代理人同意下，即可在線上申請註冊悠遊付，享受無現金支付的悠遊生活。

目前無現金支付相關工具多以擁有信用卡作為必備條件，即便部分電子支付開放未成年人註冊，但多以紙本申請，審核過程耗時；悠遊付採用線上註冊，只要未成年人申請時檢具兩名法定代理人資料，完成申請程序，由悠遊卡公司核對身分資料、並經法定代理人同意後，就可馬上開通悠遊付帳戶，樂享無現金支付的便利。

現行高中、大學生多為未成年族群，平日多使用悠遊卡搭乘捷運或公車，既無法體驗手機行動支付之方便，若遺失補發將造成不少困擾。如果申辦悠遊付，就可以使用嗶乘車搭乘捷運（限Android 6.0以上且具NFC功能之手機），用手機進出捷運，既便利又不會有找不到或遺失卡片的困擾。

無現金支付逐漸成為市場主流，加上防疫所需，在維持「社交距離」之餘，在消費時也最好保有「支付距離」，免接觸現金的電子支付此刻就是最佳選擇，對未滿20歲的未成年人而言，不需擁有信用卡，在監護人同意下，也可以使用電子支付進行小額支付，除了便利性之外，也可有效管理消費支出。

此外，父母也可透過悠遊付的「轉帳」功能，發放零用錢給小孩，不需負擔轉帳費用，也能透過清楚的電子紀錄，讓小孩可以落實自我管理，也讓無現金更落實在生活之中。且自6月1日起至7月31日止，完成悠遊付未成年帳戶註冊、並使用悠遊付不限金額任一筆消費，即可獲得新台幣77元悠遊付儲值金（每未成年用戶限贈一次，總量2萬名）。

未成年人要申請悠遊付，申請時需準備國民身分證、並檢具兩位法定代理人（通常為父母），且法定代理人須成年且為經悠遊付會員認證，考量社會型態多元，若為單親家庭或隔代教養，則可採紙本申請與客服人工審核流程。