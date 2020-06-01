中國平安李源祥 出任友邦保險首席執行官兼總裁

友邦保險控股今（1）日表示，中國平安保險（集團）執行董事李源祥今天出任友邦保險控股集團首席執行官兼總裁，並成為該公司的董事會成員。

李源祥為原任友邦保險控股集團首席執行官兼總裁黃經輝的繼任人，黃經輝已退任該公司的行政職務。

加入友邦保險之前，李源祥為中國平安保險(集團)執行董事，並曾擔任該公司的聯席首席執行官及首席保險業務執行官。

任職於平安集團之前，李源祥曾於英國的 Prudential plc 擔任多個高級管理職位，也曾在新加坡金融管理局服務。

友邦保險獨立非執行主席謝仕榮表示：「李源祥在亞洲保險市場的卓越往績，使其成為在友邦保險史上這一重要時刻接替黃經輝的理想領導人選。我很高興友邦保險將會受惠於李源祥在亞洲人壽保險行業無可比擬的豐富經驗。」

李源祥表示：「友邦保險是亞太區卓越的人壽保險公司，我深感榮幸及非常振奮能夠成為友邦保險集團首席執行官。友邦保險在過往100年的歷史取得累累碩果，我期待與我們出色的同仁合作，共同開創友邦保險下一個長期及可持續增長的篇章。」