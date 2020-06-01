三大策略結合投資趨勢 法巴人壽推出特別優利投資帳戶

面對全球疫情帶來的短期流動性危機，法國巴黎人壽認為，投資人需要更專業的資產配置，並尋找進場最佳契機，因此推出「法國巴黎人壽特別優利投資帳戶（ 委託柏瑞投信運用操作）」，於台新銀行代理銷售的尊爵威利、威利達人及好利滿滿投資型保單中提供保戶更多元且穩健的投資選擇。

有別於一般傳統投資帳戶股六債四的比投資比重，「法國巴黎人壽特別優利投資帳戶（委託柏瑞投信運用操作）」將投資比重鎖定在全球多元資產、ESG永續投資債券收益策略、以及全球特別股資產，抓準市場最新投資趨勢，為投資人帶來更多機會。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，在面對大環境的各種挑戰，法國巴黎人壽致力於提供符合保戶期待和需求的投資型保險商品，面對市場波動，不斷推陳出新，洞悉市場趨勢，以數位的方式提供客戶所需的資訊，以利有效分析以及即時反應市場變化。

本次尊爵威利、威利達人及好利滿滿投資型保單商品中提供的「法國巴黎人壽特別優利投資帳戶（委託柏瑞投信運用操作）」，利用三大策略結合最新投資趨勢來降低投資風險和波動度，期望為保戶追求更穩健的投資報酬。

策略一：掌握全球投資契機，以多元資產和動態調整股債基金之配置，以實現全天候的解決方案。

策略二：跟著巴菲特投資特別股，著重標的特性的收益較好、利息收入較穩定的特別股基金。

策略三：搭配ESG（永續投資）債券基金之投資帳戶，風險低一點、搭上世界投資趨勢。