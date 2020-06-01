熱錢湧入新台幣強彈1.24角 午盤暫收29.908元

全球疫情趨緩，各國經濟逐步重回正常軌道，加上資金寬鬆，國際資金迅速湧入亞洲市場，造成亞幣反彈，新台幣今（1）日開高之後，跟隨股市上漲腳步，開盤不久即重返29字頭，午盤以29.908元兌1美元，升值1.24角暫收。

新台幣今天早盤以30元整數開出，升值3.2分。隨著台股開高走高，大盤指數一度大漲150點，站穩「萬一」行情，新台幣升值幅度也越來越大，盤中一度升值1.32角，來到29.900元價位。

亞幣方面，人民幣中間價今天來到7.1315元兌1美元，升0.01分，離岸及在岸人民幣皆上揚，日圓則來到107.64附近，韓元強彈至1228近。

匯銀人士表示，美中關係因香港問題再度緊張，由於美國已取消香港特殊關稅待遇地位，勢必於未來牽動全球貿易以及亞洲金融板塊移動，在亞洲市場不確定性仍高下，新台幣後續走勢仍須謹慎留意。