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友邦保險：李源祥接任集團首席執行官兼總裁

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥。圖／友邦保險提供
友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥。圖／友邦保險提供

友邦保險今（1）日公布由李源祥接任集團首席執行官兼總裁一職並為公司董事會成員 ，成為原黃經輝的繼任人，而黃經輝已退任友邦保險的行政職務。

李源祥於新加坡金融管理局展開其事業生涯，在加入友邦保險之前，曾為中國平安保險執行董事，並曾擔任該公司的聯席首席執行官及首席保險業務執行官；任職於平安集團之前，則曾於英國的 Prudential plc 擔任多個高級管理職位。

友邦保險獨立非執行主席謝仕榮表示，李源祥在亞洲保險市場的卓越往績，使他成為在友邦保險史上這一重要時刻接替黃經輝的理想領導人選。很高興友邦保險將會受惠於李源祥在亞洲人壽保險行業無可比擬的豐富經驗。

李源祥則表示，友邦保險是亞太區卓越的人壽保險公司，深感榮幸及非常振奮能夠成為友邦保險集團首席執行官。友邦保險在過往100年的歷史取得了累累碩果，期待與出色的仝仁合作，共同開創友邦保險下一個長期及可持續增長的篇章。

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