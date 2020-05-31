聯準會首度揭露！購買的債券ETF有這些

聯準會救市搶進債券ETF，彭博統計，聯準會頭兩周大買的債券ETF，一如預期集中投資等級債，但天期偏好較低風險的短期和中期券種。對此，法人分析，台股債券ETF雖以長債見長，但購債受惠度不因多買短債消失，建議均衡布局債券天期為上策。

據統計，聯準會此波自5月12日購債，加上股市震盪推升債市，多數債券價格都上漲，且長債表現更勝短債。過去兩周，台股掛牌的公司債ETF全面收漲，並以油價大漲帶動的FH能源債飆漲9.6%第一，次為富邦全球能源債漲8.9%，凱基BBB公司債15+漲7.3%第三。

大規模的元大投資級公司債上漲6.6%、國泰投資級公司債漲6.3%、群益15年IG電信債漲6.2%、中信全球電信債漲5.8%、凱基醫療保健債5.7%，還有FH公司債A3、第一金金融債10+、新光15年IG金融債、元大AAA至A公司債、中信優先金融債等，共計多達29檔的公司債ETF報酬率都超過5%。

聯準會上周五（29日）首度揭露自12日來的購債內容，統計顯示有三檔債券ETF被大買超過200萬股，分別是Vanguard旗下短債類、代號「VCSH」的ETF買入277萬股，全球最大投資等級債ETF的「LQD」購入252萬股，以及瞄準中天期公司債的「VCIT」被買入248萬股。

另外，聯準會還購入同樣是中期券種組合的「SPIB」、短天期的「IGSB」、「SPSB」，各買入133萬股〜194萬股，最少是高收債的「HYG」僅買入125萬股。總計聯準會購入公司債ETF的金額約29.8億美元（約台幣895億元）。

彭博分析，聯準會鎖定VCSH、LQD兩檔大規模的投資級債ETF，為金融業發債的金融債注入最多流動性，其次是醫療債。而受惠購債行動，上述ETF的成長性也遠大於聯準會注資，如VCSH過去兩周吸金10億美元，LQD更淨流入29億美元，都為旗下成分債帶來可觀動能。

法人表示，由於聯準會購債遍及各類投資級債，台股債券ETF儘管長債居多，依舊受惠資金行情。目前美債收益率偏低，想拉高投資組合孳息，也建議混搭不同天期的券種，更能達到理想收益。