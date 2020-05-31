勞工紓困貸款用哪去了？銀行透露還有這三種...

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

每人可借10萬元、預計嘉惠100萬人的勞工紓困貸款，讓公股行庫忙翻天，大型民營銀行也湧現許多案件。不願具名的民營銀行主管周六(30日)晚間透露，借款者除了真的經濟困難，還包括拿來還卡循、還信貸及投資理財等三類。

民營銀行主管30日指出，勞工紓困貸款的年息僅1.845%，比目前大約10%的信用卡循環利率、大約6%的個人信用貸款利率，便宜許多，因而觀察到，不少客戶借了勞工紓困貸款之後，趕緊把錢拿來償還卡循或信貸。

除了清償債務之外，銀行主管也觀察到，投資屬性比較積極的客戶，懂得利用勞工紓困貸款來投資低價的口罩概念股，拿已經拉了好幾根漲停板的美德醫療-DR來說，上周五收在每股9元，就算買十張，也只要9萬元，借勞工紓困貸款來賺低價口罩股或防疫股，也讓不少人喜上眉梢。

同樣不願具名的公股行庫主管感嘆，勞工紓困貸款原本是政府的美意，卻因為條件過於寬鬆，只要公司有幫你保勞保，幾乎都可以申請到，衍生不少弊端。辦理過程中也發現，真正生活過不去的弱勢，則因公司沒幫他們保勞保，只能被銀行無奈地拒於門外。

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