十銀行刷進全聯 優惠大PK

以年輕調性重塑品牌形象的全聯福利中心，因耕耘小家庭與新貴族客群闖出一片天，在發卡銀行眼中通路價值竄升。隨著全聯推出自己的App「pxpay」，近來刷卡回饋率戰火再起，直衝至20%。

銀行信用卡部門主管指出，全聯在國內有大約1,000家門市，無論據點數目或是每年營業額，都是台灣的超市龍頭，光是這點，已讓銀行絞盡腦汁想要透過日常消費來提升與客戶的黏著度。

全聯這幾年努力耕耘小家庭與新貴族，品牌調性年輕化，對於想要經營「雙稍」族群，亦即客戶屬性稍微年輕一點、稍微有錢一點的銀行來講，堪稱是黃金通路。

上述心態，讓全聯的App「pxpay」推出不久，就吸引多家銀行搶著合作，希望成為全聯客戶挑選綁定的信用卡或簽帳金融卡首選，目前已經有十家銀行與全聯合作。

新光銀行身為後進者，大方給出首次綁定禮，即日起到今（2020）年6月30日，手機下載全聯pxpay綁定新光銀行任一張信用卡或簽帳金融卡，單筆刷滿500元，或儲值500元，就送1,000點的全聯福利點數。

全聯福利點數10點可折抵現金1元，如此等於用全聯App綁定新光銀行的信用卡或簽帳金融卡，消費或儲值500元，就可折抵100元，回饋率高達20%。

除了首綁禮之外，新光銀行卡友若每次在全聯刷滿500元，就送350元福利點數，等於可折抵35元，換算後回饋率7%，也比其他九家銀行目前2%~5%不等的回饋率要高。

銀行主管分析，新光銀行重金搶攻全聯通路，意在開拓雙稍族群，把回饋率當成敲門磚，希望有朝一日，雙稍族群可以變成該行的財富管理客戶，繼續對財管手續費收入表現亮眼的新光銀，增添活水。