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信託公會射三箭 響應興利

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
圖／經濟日報提供
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金管會主委黃天牧宣示將推六大興利方案，信託業協助安養、落實普惠金融等成為焦點。信託公會火速響應，將透過在地安老、資產管理、跨業合作等，三管齊下，協助新任主委落實政策理念。

信託公會理事長雷仲達指出，過往信託業者雖已辦理因應高齡化社會所需的安養信託業務，但主要是標準化的信託商品，缺乏客製化機制，同時跨業結合部分不足，信託公會未來將鼓勵會員發展相關業務。

雷仲達表示，按照金管會新任主委揭示的政策方向，信託公會將從：一、打造友善住宅，推動在地安老；二、協助資產管理，保障經濟安全；三、跨業合作結盟，滿足多元高品質服務需求等三個面向出發，健全有關機制。

而上述三方向旨在協助政府落實人身照顧、健康醫療、社會福利、生活育樂等四大目標。

雷仲達說，信託公會將在三個月內，邀請學者專家及信託業者，積極研議具體推動執行規劃。

信託公會秘書長呂蕙容也表示，民眾生活照護等各面向需求的滿足，涉及相關政府機關、社福團體及不同產業間的協力合作，信託公會將持續推動異業結盟，把信託與長照2.0計畫、健康醫療、社福團體及照護相關產業結合，建立跨業溝通合作平台，定期開會研商，強化信託與不同產業的連結。

呂蕙容說，考量全方位信託服務須具備整合跨領域知識技能的專業能力，信託公會也將推動「高齡金融規劃顧問師」等培訓計畫，以提升信託人員跨領域專業知識技能及整合能力，並與相關政府機關、社福團體與地方金融共同協力推動，以滿足各年齡層食衣住行育樂全方位需求的安養目的。

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