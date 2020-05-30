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台企銀 推動都更金融2.0

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
台企銀董事長黃博怡 （本報系資料庫）
台企銀董事長黃博怡 （本報系資料庫）

台企銀昨（29）日舉行股東常會，董事長黃博怡宣示，台企銀今年要推動都更金融2.0，結合都更危老與綠能，同時解決老化與缺電問題。台企銀股東會也通過盈餘轉增資35.65億元，下半年並可能再伺機發行百億金融次債。

台企銀昨天股東會，通過去年決算盈餘分配案，每股配發股利0.7元，其中包含現金股息每股配發0.2元、股票股利0.5元，盈餘轉增資35.65億元，以因應新巴賽爾協定（ＢaselⅢ）增列普通股權益資本的要求，充實資本結構，進而提升獲利能力。

由於台企銀稍早研擬現金增資不辦理，因此盈餘轉增資、發行次債等強化資本，有其必要。

黃博怡在股東會上表示，去年台企銀引進單一策略性投資人行政院國發基金注資50億元，使台企銀對小微企業、新創事業與地方創生產業的融資與輔導，更具扶植能力。

今年將結合「都更危老」加「銀髮照護」及「都市更新」加「種電、儲能」，一舉解決建物老化、人口老化的兩老問題，以及缺地、缺電的雙缺問題，落實在家安養及永續綠能的理念。

台企銀已決議申請發行100億元無非累積到期日永續次順位金融債，待金管會核准後於一年內擇機落實執行，目前傾向年底前完成，盈餘轉增資在昨天股東會通過後，第3季內將可完成。

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