大台中不動產開發公會贈100台IPAD 助偏鄉小學遠距教學

後疫情時代加速遠距教學、在家上課等新趨勢，大台中不動產開發公會得知台中市偏鄉小學需求後，義不容辭捐出100台IPAD與配件，幫助台中市偏鄉小學提升教學設備，不因疫情影響而耽誤了學習。

大台中不動產開發公會理事長王至亮在台中市議員王立任引薦下，參與台中市政府推動的計畫，協助學校快速部署遠距教學設備，並於今(29)日在台中市議會舉行捐贈儀式。

長期關注台中偏鄉教育資源的王立任表示，此次捐贈的IPAD，共提供給梧棲國小30台、大楊國小25台、公明國小25台、公館國小20台。他很感謝大台中不動產開發公會愛心捐贈，對市政府政策支持有拋磚引玉的效果。

王至亮也說，希望此次捐贈能讓更多人關注偏鄉教育資源的不足，有能力時讓更多資源回饋到地方上，讓台中市每個地區變得更好，美好幸福的社會要一起共好、共享、共榮。

今天到場的市府代表有教育局長楊振昇、都發局主秘曾文誠、大楊國小校長陳盈達、公明國小校長鄭營麟校長、梧棲國小校長吳金銅、公館國小校長楊富全等人，大台中不動產商業同業公會多位理監事也一同出席。