台灣銀行經濟金融論文獎 2020頒獎典禮暨徵稿活動起跑

百年來台灣銀行秉持對經濟金融知能之傳承與創新，建構研究分享平台，協助孕育財經研究人才，奠定台灣經濟金融研究基石。

為持續營造有利經濟金融研究環境，協助台灣培育財經研究人才，台灣銀行董事長呂桔誠於2017年起帶領同仁舉辦「台灣銀行經濟金融論文獎」，鼓勵青年學子以畢業之博碩士學位論文報名參賽，迄今已邁入第4年。論文獎徵稿活動期間，普獲青年學子支持，見證台灣豐沛的經濟金融研究能量。

「2019台灣銀行經濟金融論文獎」參賽論文業經外部專家學者審查並評選出9位博士組及12位碩士組各獎項得獎者。為公開表揚，台灣銀行於2020年5月29日假台灣銀行公庫部6樓舉辦頒獎典禮，由台灣銀行呂董事長主持頒獎典禮，邀請評審委員會召集人台灣大學經濟學系特聘教授劉錦添擔任頒獎典禮貴賓，並邀請博碩士得獎者出席領獎。

2020頒獎典禮由台北愛樂交響樂團以別出心裁之表演曲目為得獎者喝采揭開序幕。台灣銀行自1899年株式會社台灣銀行成立迄今，已逾120年，歷經不同時代淬煉，見證台灣各階段經濟發展，完整刻劃台灣金融發展全貌，成功蛻變為新舊文化交融、傳統與創新兼容的台灣領導型銀行，備受各界肯定。跨越3個世紀，台灣銀行已積累深厚的金融底蘊，致力於構築經濟金融研究平台，並百年來首度舉辦經濟金融論文獎，冀藉此徵稿活動發揮承先啟後功能，開創台灣財經研究新局，同時協助台灣這塊土地培育具潛力的財經研究人才，共同擁抱財經知識力，並善盡企業社會責任。

呂董事長於頒獎典禮完成後宣布「2020台灣銀行經濟金融論文獎」徵稿活動起跑，自即日起至2020年11月30日止，歡迎具中華民國國籍，且為國內公立大學或教育部立案之私立大學或獨立學院108學年度畢業之博士生及碩士生，以經濟金融為主題之畢業學位論文報名參賽。

「2020台灣銀行經濟金融論文獎」徵稿活動總獎金高達新台幣(以下同)66萬元，博士組之金、銀、銅獎及優選獎金分別為10萬元(1名)、7萬元(2名)、3萬元(3名)及1.5萬元(6名)；另碩士組金、銀、銅獎及優選獎金分別為6萬元(1名)、3萬元(2名)、2萬元(3名)及1萬元(6名)。

「2019台灣銀行經濟金融論文獎」各獎項得獎名單及「2020台灣銀行經濟金融論文獎」徵稿活動詳情請參閱台灣銀行網站(網址：https://www.bot.com.tw)首頁/「業務公告」。