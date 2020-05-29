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「幹天幹地幹命運」以外：戲王之王吳朋奉的精彩演繹

儲蓄險喊漲 是否應該跟風搶一波？

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

錠嵂保經今(29)日指出，龜苓膏保健降火，是很多人喜愛的平民點心，但對習慣投保儲蓄險、做平民理財的民眾來說，保單責任準備金利率吃「歸零膏」卻開心不起來。

金管會在5月表示，為因應全球央行降息、市場零負利率，自2020年7月起將調降保單責任準備金利率，3年期以下新台幣與歐元保單利率甚至下看到零，讓過去熱門的儲蓄險保單可能將正式絕跡於市場，就算市場仍找得到，保費也比現在貴上5～30％。

錠嵂保經南二營業處區經理李育帆表示，責任準備金利率調降會對保單與保費產生如此大的影響，在於這筆錢這是保險公司預先提存、未來準備支付保戶保險金的費用，利率調降導致保險公司要提存的錢變多，保險公司通常會透過調漲保費的方式來降低提存的壓力，反向來看，若責任準備金利率調高時，保費通常就會降低。

基本上，有保單價值準備金的商品，保險公司就要提存責任準備金。有保單價值準備金的終身型險種及長年期主附約保單，例如：終身壽險、終身健康險、儲蓄險、長年期定期壽險、長年期定期健康險等，都是本次受影響的對象。

根據錠嵂保經內部調查，保戶購買儲蓄險時，最常詢問的是「繳不出保費怎麼辦」、「要用錢可提前領回嗎？」、「何時解約最划算」。

而「儲蓄險解約不會虧損」、「宣告利率＝預定利率」、「可以每年領利息」則是常有的三個儲蓄險的錯誤觀念。

李育帆指出，保戶最好在簽訂保單前應先衡量自身金流狀況，評估年收入、變現能力、存款、生活開銷、緊急預備金等，免得遇到臨時意外狀況，無法負擔保費，而產生不必要的虧損。

至於保戶關心的解約與請領問題，很多民眾的確有「儲蓄險提前解約不會虧損，想拿回錢隨時都可以」的錯誤觀念。

李育帆強調，儲蓄險唯有在滿期後解約，才能完整拿回所繳保費，若在滿期前解約或提領，將會造成保費的損失。

至於將宣告利率視為預定利率，前者是保險公司運用利變型儲蓄險保費進行投資的報酬率，後者則是計算保費的依據，兩者並不相同，且都不等於保單的報酬率，會混淆大多來自於業務人員並無誠實告知或說明不清所導致。

在停售與保費調漲心態下，7月以前難免會出現一波儲蓄險的搶購潮，民眾該不該參與、出手？

錠嵂保經建議民眾不需要跟著搶購，應「停、看、聽」來檢視資金與生活規畫，評估是否真有需求。

「停」：應思考停售搶購是常態，冷靜思考自己是否真有需求。

「看」：拿出自己或家人的保單，先請保險服務人員先檢視，確認是否有投保補齊缺口的必要性。

「聽」：若真有投保需求，也該深入了解保障內容資訊，找出最適合自己的保單。

錠嵂保經強調，每個人儲蓄的初衷與結果都不盡相同，挑選儲蓄險仍要依自身需求出發，另外，建議選一位優質且專業的業務，比起選擇保單來得重要。

一個好的業務會帶給客戶適合的規劃，也會用專業捍衛客戶應有的權益。

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