失能險怎麼選？ 六大重點一次掌握

許多民眾在面對不確定的往後時，會替自己投保失能險，以保障萬一哪一天自己要是發生了什麼意外或疾病，不能工作也無法自理生活時，能夠有人照顧自己的日常生活。

宏泰人壽建議，民眾可以在經濟狀況允許、身體狀況也不錯的時候，為自己預先選購失能險商品，防範於未然。

然而，市面上失能險商品琳瑯滿目，對保險一知半解的民眾，究竟應該怎麼選？宏泰人壽建議，民眾在選擇失能險商品時，可留意五項重點，包括：保本與否、有保證給付、1~6級給付不打折、豁免保費條件廣、投保年齡寬等逐一評估考量。

一、保本與否

選擇失能險商品，必須先釐清自己需要的是哪一種，該買保本型商品還是不還本商品。許多人買保險時深怕自己繳交的保費有去無回，非要保到可以把保費領回的險種，(DCE)扶佑一生失能照護終身保險(甲型)及(DCF)扶佑一生失能照護終身保險(乙型)提供身故退還所繳保險費，能讓保費有去有回。

另一種族群則是希望能在保費上精簡，不需要把繳交的保費全都領回，也不需要透過這張保單留錢給家人，這張保單就是單純為預防自己失能而存在的保障，保費也相對划算。(DCH)扶佑一世失能照護終身健康保險就是不還本型的商品，能滿足希望保費低廉的族群。

二、有保證給付

保證給付很重要，這是壽險公司給要保人的承諾，這個項目是明確讓要保人知道，買了這一張保單後，萬一不幸失能，可以拿到多少次的給付。若是被保人在保證給付期間不幸過世，剩下未給付完畢的次數會由身故受益人領取。

宏泰人壽新推出的三張失能險商品的失能安養扶助保險金都提供保證給付：(DCE)扶佑一生失能照護終身保險(甲型)保證給付18次，(DCF)扶佑一生失能照護終身保險(乙型)保證給付10次，(DCH)扶佑一世失能照護終身健康保險保證給付18次。

三、1~6級給付不打折

民眾投保失能險時一定要先釐清，自己準備購買的商品是如何給付保險金的？失能險會針對被保人的失能程度給付失能復健補償保險金(一次性給付)，以及失能安養扶助保險金(分期給付)。

市面上有些失能險商品會有階梯式的給付比率，從1至6級失能等級給付的比例按照級數不同，最嚴重等級最高的1級給付100%，但是6級給付比例就僅有一半。

宏泰人壽建議民眾選擇失能險時，最好能夠盡量選擇保險金是1~6級給付不打折的，例如宏泰人壽新推出的三張失能險商品就是致成1~6級失能時，失能安養扶助保險金給付條件相同。

四、豁免保費條件廣

失能險通常會伴隨著豁免保費的條件，以防萬一要保人失能時繳不出保費。一般而言符合1至6級失能認定的被保人都可以獲得免繳未到期保費的豁免條件，有些市面上的商品則是延伸到1至9級。而宏泰人壽新推出的三張失能險商品在豁免保費的認定更寬，均享有1至11級的豁免保險費。

五、投保年齡寬

保險當然是越早買越便宜，越晚買越可能買不到；失能險當然也是要在身體和經濟都好的前提之下才能投保成功的險種。如果已經錯過了年輕時的好機會，宏泰人壽此次推出的三張失能險商品最高投保年齡都是70歲，讓有需要但還沒保的銀髮族群來得及為自己準備一份預防失能的保障。

六、三種方案保障不同

為了提供民眾不同的需求，宏泰人壽推出三張失能照護終身保障商品，提供給民眾視自己需求選擇。若是不想太複雜太多的保障項目，只想把錢花在刀口上，僅需要針對萬一失能後每年能有理賠金填補經濟缺口，那麼可以考慮保費最划算的(DCH)扶佑一世失能照護終身健康保險。

這一張主要提供最關鍵的失能復健補償保險金(保額*12%，一次給付)以及失能安養扶助保險金(保額*25%，保證給付18次)雙重保障，另外也享有1-11級豁免保險費。以40歲男性繳費年期20年為例，投保保額100萬，年繳保費1萬8,900元。

要是覺得只把錢花在刀口上的方案安全感還不太足夠，喜歡保障項目較多較齊全，並且有保本機制的民眾，不妨可以考慮涵蓋面最廣的(DCE)扶佑一生失能照護終身保險(甲型)，包含：身故保險金、祝壽保險金、失能復健補償保險金(保額*12%，一次給付)、失能安養扶助保險金(保額*25%，保證給付18次)以及1-11級豁免保險費。以40歲男性繳費年期20年為例，投保保額100萬，年繳保費5萬6,700元。

如果認為前述的甲型各個項目都蠻符合需求，只是覺得年繳保費的部分略為偏高，建議可以考慮選擇乙型。(DCF)扶佑一生失能照護終身保險(乙型)同樣享有甲型的項目及豁免，但失能安養扶助保險金(保額*25%)保證給付次數較少，為十次。以40歲男性繳費年期20年為例，投保保額100萬，年繳保費5萬2,900元。