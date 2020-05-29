央行金融穩定報告：疫情、陸經濟成長放緩兩大風險

中央銀行今（29）日發布第14期金融穩定報告，彙整108年初至今(109)年4月間國內外經濟及金融情勢之發展，並分析可能影響我國金融體系的風險。央行指出，新冠肺炎疫情重創各國經濟、中國大陸經濟成長大幅放緩，潛在風險上升，我國經濟成長動能亦受衝擊，恐影響企業與家庭償債能力，不動產市況轉趨觀望。

央行表示，去（108）年全球經濟成長放緩，但主要股市多上漲。我國經濟溫和成長，物價漲幅和緩；外債償付能力佳，且政府負債仍維持於可控制範圍。企業部門之上市櫃公司獲利能力下滑，家庭部門財務體質尚稱健全；不動產市場交易價量齊增，民眾購屋負擔仍重。

今年初以來新冠肺炎疫情重創各國經濟，全球金融情勢明顯緊縮；中國大陸經濟成長大幅放緩，潛在風險上升。我國經濟成長動能亦受衝擊，恐影響企業與家庭償債能力，不動產市況則轉趨觀望。

不過，我國金融市場、金融機構及金融基礎設施尚能順利運作。

去年我國債票券市場規模擴增，股市震盪走高，外匯市場維持動態穩定；本國銀行獲利及資本水準提升，承受損失能力仍佳；人壽保險公司獲利大增，且資本水準明顯回升；票券金融公司獲利亦增加，惟流動性風險仍高；國內重要支付系統均運作順暢。

今年初疫情引發全球金融市場動盪，但我國金融體系受衝擊程度相對有限，其中股市重挫後已回漲，新臺幣對美元匯率相對穩定；本國銀行存放款利差縮小且授信風險上升，但風險承擔能力佳；人壽保險公司權益明顯下滑，但4月已有改善；票券金融公司所受衝擊不大。國內重要金融基礎設施運作正常，未受疫情影響。整體而言，我國金融體系尚能順利運作。

央行強調，政府積極採取措施，以促進金融穩定及因應肺炎疫情衝擊。

去年央行續採適當之貨幣、信用及外匯政策，金管會亦持續增修金融法規及強化金融監理措施，以健全金融機構業務經營及促進金融穩定。今年初以來因應疫情衝擊，行政院推出1.05兆元紓困振興方案，且央行調降政策利率，並充分支應金融體系流動性及維護外匯市場穩定，金管會亦推出多項穩定金融市場措施。

鑑於全球疫情仍未平息，且國際經濟金融尚有諸多不確定性，央行將密切關注後續可能影響，並適時採取因應措施，以促進國內金融穩定。