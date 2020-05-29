快訊

勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

央行金融穩定報告：疫情、陸經濟成長放緩兩大風險

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
央行指出，新冠肺炎疫情重創各國經濟、中國大陸經濟成長大幅放緩，潛在風險上升，我國經濟成長動能亦受衝擊，恐影響企業與家庭償債能力，不動產市況轉趨觀望。 圖／聯合報系資料照片
央行指出，新冠肺炎疫情重創各國經濟、中國大陸經濟成長大幅放緩，潛在風險上升，我國經濟成長動能亦受衝擊，恐影響企業與家庭償債能力，不動產市況轉趨觀望。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行今（29）日發布第14期金融穩定報告，彙整108年初至今(109)年4月間國內外經濟及金融情勢之發展，並分析可能影響我國金融體系的風險。央行指出，新冠肺炎疫情重創各國經濟、中國大陸經濟成長大幅放緩，潛在風險上升，我國經濟成長動能亦受衝擊，恐影響企業與家庭償債能力，不動產市況轉趨觀望。

央行表示，去（108）年全球經濟成長放緩，但主要股市多上漲。我國經濟溫和成長，物價漲幅和緩；外債償付能力佳，且政府負債仍維持於可控制範圍。企業部門之上市櫃公司獲利能力下滑，家庭部門財務體質尚稱健全；不動產市場交易價量齊增，民眾購屋負擔仍重。

今年初以來新冠肺炎疫情重創各國經濟，全球金融情勢明顯緊縮；中國大陸經濟成長大幅放緩，潛在風險上升。我國經濟成長動能亦受衝擊，恐影響企業與家庭償債能力，不動產市況則轉趨觀望。

不過，我國金融市場、金融機構及金融基礎設施尚能順利運作。

去年我國債票券市場規模擴增，股市震盪走高，外匯市場維持動態穩定；本國銀行獲利及資本水準提升，承受損失能力仍佳；人壽保險公司獲利大增，且資本水準明顯回升；票券金融公司獲利亦增加，惟流動性風險仍高；國內重要支付系統均運作順暢。

今年初疫情引發全球金融市場動盪，但我國金融體系受衝擊程度相對有限，其中股市重挫後已回漲，新臺幣對美元匯率相對穩定；本國銀行存放款利差縮小且授信風險上升，但風險承擔能力佳；人壽保險公司權益明顯下滑，但4月已有改善；票券金融公司所受衝擊不大。國內重要金融基礎設施運作正常，未受疫情影響。整體而言，我國金融體系尚能順利運作。

央行強調，政府積極採取措施，以促進金融穩定及因應肺炎疫情衝擊。

去年央行續採適當之貨幣、信用及外匯政策，金管會亦持續增修金融法規及強化金融監理措施，以健全金融機構業務經營及促進金融穩定。今年初以來因應疫情衝擊，行政院推出1.05兆元紓困振興方案，且央行調降政策利率，並充分支應金融體系流動性及維護外匯市場穩定，金管會亦推出多項穩定金融市場措施。

鑑於全球疫情仍未平息，且國際經濟金融尚有諸多不確定性，央行將密切關注後續可能影響，並適時採取因應措施，以促進國內金融穩定。

疫情 央行 肺炎
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

社企使命高峰會 企業責任成歐美商界指標台缺席百大CEO

捐100台iPad！ 大台中不動產公會助偏鄉4校學習不中斷

取代香港變亞洲金融中心？金管會：不以這為目標

邊境防疫考慮採快篩？陳時中：不會為了搶快放棄精準度

相關新聞

央行金融穩定報告：疫情、陸經濟成長放緩兩大風險

中央銀行今（29）日發布第14期金融穩定報告，彙整108年初至今(109)年4月間國內外經濟及金融情勢之發展，並分析可能...

股東會／台企銀發0.7元股利

台灣企銀今（29）日股東會通過每股配發股利0.7元，其中，現金股利配發0.2元、股票股利配發0.5元。

婚後保單調整 強化家庭保障

5月20日是屬於戀人們的特別日子，許多戀人選擇在這一天表達愛意或求婚，緊接著而來的則是屬於6月新娘的結婚旺季，當人生從單...

單親媽媽保險 多一分彈性

據康健人壽發布的2019年「360°康健指數」健康調查指出，現今職業婦女壓力前三大來源，分別是個人健康（20%）、工作負...

臺企銀股東會通過配發股利0.7元 今年聚焦解決兩老雙缺

臺灣企銀今天舉行109年度股東常會，由董事長黃博怡率總行主管參加，會中通過108年度決算盈餘分配案，通過每股配發股利0....

新壽 房產未實現利益達748億

新板傑仕堡三棟大樓完工啟用，及台北車站前新光摩天大樓漲價的帶動下，新光人壽去（2019）年底整體不動產未實現利益達748...

新光銀 財管收入增9.3%

新光金控昨（28）日舉行法說會，公布子公司新光銀行今年第1季財富管理手續費收入6.1億元、年增9.3%，成為新光銀的業務...

國票金：票券收益增加

國票金昨（28）日舉行法說會，公布4月底自結每股淨值12.54元，2020年預計配發現金股利0.65元，如果以今年前四個...

樂天純網銀 拚9月開業

台灣最快9月會出現金融業史上首家純網路銀行。國票金昨（28）日舉行法說會，國票金持股49％的樂天國際商銀董事長簡明仁出席...

開發金：獲利好轉

開發金控昨（28）日首度舉行季度法說會，說明第1季營運狀況。開發金指出，新冠肺炎疫情衝擊趨緩，獲利可望持續好轉，開發金將...

聯邦銀 不排除申請金控

聯邦銀行昨（28）日召開股東會，股東關切聯邦銀擬併購保德信人壽案進展，聯邦銀董事長李憲章雖證實聯邦銀有參與，但礙於保密協...

元大壽 向下扎根保險觀念

為了將保險保障的正確觀念從小向下扎根，元大人壽志工團前進衛生福利部北區兒童之家，協助弱勢兒少及早認識風險與保障，為他們注...

熱門新聞

震撼！台資鞋廠遭越南員工堵門口 上千人狂喊「求工」

中華電信股東會員工股東爆衝突 董事長呼叫保全維護秩序

改發消費券還來得及？ 蘇貞昌：不重蹈馬英九覆轍

謝金河：官員仍是18世紀工業革命思維 國家不會進步

美國若取消香港特殊待遇 台商影響一次看

振興券逾400億 7月15日暑假首日上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。