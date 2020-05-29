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新光金及三家主要子公司 中華信評：評等展望調負向

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

疫情引發的經濟衰退已使金融市場的波動進一步加劇，並升高新光人壽的財務風險結構的下行風險。中華信評將新光人壽視為新光金控集團的旗艦子公司，且該公司信用結構發生的任何改變均將影響集團信用結構。

基於此，中華信評將新光人壽、新光銀行、元富證券與新光金控等公司的評等展望由「穩定」調為「負向」。「負向」的評等展望，由於新光人壽的外匯風險升高且資本緩衝空間縮窄，該公司在未來一至二年內將面臨維持其財務實力的挑戰。

中華信評認為，由於資本市場的波動程度在疫情對經濟造成的負面影響日益加劇下持續升高，新光人壽欲在未來幾季內維持其財務結構所將面臨的挑戰正逐漸增加。

中華信評認為，新光人壽的下行風險業已升高，包括外匯波動、其投資部位可能面對的評價損失，以及在利率長期偏低的環境下較慢的資本累積速度等。

新光人壽2019年較低的外匯避險部位已使其外匯風險升高。該公司必須在未來幾季內增加其避險部位，才能在一段時間後將前述風險降低至可繼續維持的水準。

不過，該公司在同一期間內所面臨的市場外匯波動恐將持續偏高。截至2019年年底時，新光人壽的避險部位對總外幣投資的比率降低，而這點可能導致該公司資本波動的額外因素，進而為其整體財務風險結構帶來壓力，雖然該比率於2020年3月底有些微增加。

中華信評亦認為，以新光人壽業已升高的資產負債表波動性與較緩慢的資本產生速度來看，該公司目前水準偏弱的資本緩衝空間恐難以將其資本與獲利維持在普通水準。

中華信評在其對新光人壽的基本情境假設中預期，該公司在未來一至二年內累積資本的主要來源（如保留盈餘與有效保單價值）成長速度恐將減緩。

儘管如此，中華信評預期，新光人壽將透過穩固的品牌聲譽以及在國內市場中令人滿意的主要產品市占率而將其競爭地位維持在強等級。新光人壽銷售團隊良好的銷售貢獻亦為中華信評的前述觀點提供支撐。

中華信評將新光人壽視為新光金控集團的旗艦子公司，基於此，新光人壽為維持其財務實力而面臨的偏高風險亦將影響新光金控集團的整體集團信用結構，並最終影響中華信評對元富證券的評等。中華信評對新光人壽與元富證券的集團地位評估結果分別為核心成員與高度策略性成員。

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