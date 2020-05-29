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一銀攜手產業 卡友揪團解任務獲現金回饋

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
第一銀行攜手產業夥伴推好康，首波「就獅要和你宅疫起」。第一銀行／提供
第一銀行攜手產業夥伴推好康，首波「就獅要和你宅疫起」。第一銀行／提供

在疫情影響下，宅在家成為全球新潮流，第一銀行與今周刊、亞太電信合作，推出「就獅要宅疫起」活動，即日起至7月31日揪朋友一起解任務，成為iLEO數位帳戶用戶與iLEO信用卡卡友，可享200元現金回饋及7-11電子禮券100元。

除此，一銀表示，還可抽今周刊免費電子雜誌、亞太電信Gt TV 15天免費體驗序號，總價值高達484元，讓客戶待在家也能成為理財王、追劇達人。在家輕鬆申辦iLEO數位帳戶後，即日起至12月31日線上買美元再享即期賣出匯率減碼3.5分優惠、美元活期存款享6個月定期存款牌告固定利率，居家期間多重優惠，就「獅」要你拿好拿滿。

此外，第一銀行也與Hami書城合作，即日起到6月30日於手機綁定LINE個人化服務，前一萬名送Hami書城月讀包30天體驗序號，還可參加10點LINE Points抽獎，使用一銀信用卡申請月繳或年繳方案，最高再送35天免費閱讀，讓客戶防疫期間免出門，也能知天下事。

第一銀行表示，透過異業合作能促成雙向媒合，符合消費者真正的需求，跨業共創更多佳績。未來第一銀行將以客戶需求為導向、持續深化異業結盟生態系合作關係，以提供更貼近消費者生活的新型服務模式。

第一銀行表示，iLEO「滑滑轉帳」首創利用拖曳圖示技術進行非約定常用帳戶轉帳，結合年輕客群滑手機的使用習慣，大幅趣味化客戶的轉帳體驗，已於去年4月獲得「新型專利」肯定，另滑滑轉帳主要操作介面具特殊性，為保護其視覺感受，近期獲得電腦圖形化使用者介面（GUI）的「設計專利」。

此外，iLEO「臉書轉帳」首創利用臉書帳號（包含大頭照）連結客戶自身及收款人帳號，以利付款人辨識收款人，無須記憶收款人帳號即可輕鬆完成轉帳，讓操作變得更加直覺、快速、新潮，由於其獨特新穎性，已於去年6月獲得「新型專利」殊榮。

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