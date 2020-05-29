快訊

直播／今天再迎零確診？ 指揮中心下午2時記者會

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

張榮發文教基金會 董事未順利改選

經濟日報 / 記者黃淑惠/即時報導

張榮發文教基金會於今（29）日召開董事會，會中依據「財團法人法」進行討論108年度工作報告及財務報表、修正捐助章程及改選董事等議案，教育部亦有派員列席，然修改章程及改選董事之議案，因張國明、吳景明等6位董事再度杯葛拒不出席，以致無法達到特別決議三分之二以上董事（10人）出席之門檻，因此未能順利改選。

張榮發基金會表示，董事任期屆滿迄今，已多次召開董事會辦理選舉事宜，含此次已召開過8次董事會，其中6次董事會有列改選董事議程，而該6次董事會中竟有5次都遭特定董事杯葛不出席會議，導致無法達到三分之二以上董事出席的特別決議門檻改選完成，對此張榮發文教基金會深感遺憾。為解決此一僵局，本基金會已於今年2月依非訟事件法第64條之規定，向法院申請指派三位臨時董事，以達到改選董事人數門檻，目前正在台北地方法院審理中，希望能儘快選出新任董事以平息爭議，讓基金會能夠專心從事慈善公益之事務。

 今日張榮發文教基金會召開之董事會，主管機關教育部也十分重視，該部曾於4日24日發函給本基金會及所有董事強調應於五月底前召開董事會，並盡速完成改選董事事宜，且於5月22日發函表達該部將會於今日之董事會派員列席，然不具本基金會董事身分的張國政先生卻於5月26日發函給所有董事要求，並告知所有董事已遭全體解任為由，不得出席董事會，昨（28）日張國明等六名董事竟發函向基金會表示所有董事已遭全體解任，鍾德美董事長不應再以董事長身分召開董事會，而拒不出席，此舉也令人錯愕，試問教育部尚且於5/22發函給所有董事告知5月底前要改選，何來當然解任之說? 

張榮發文教基金會的董事改選，之前因部分董事遭遇暴力恐嚇事件，目前皆由檢警偵辦當中，今日之董事會雖然未完成改選議案，但仍有8位董事本著張總裁「基金會就是要做公益」的初衷，出席會議並通過有利於基金會日後會務運作之議案，不像刻意杯葛缺席之董事一心只想著如何藉由基金會來奪取經營權

張榮發 教育部
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

張榮發文教、慈善兩大基金會召開董事會

張榮發基金會 教育部官員到場正式開會

爭經營權開戰！張榮發基金會 依原定申請時間正常舉行會議

【長榮家鬥3】大房兄弟鬩牆 二房張國煒之母出招 能解僵局？

相關新聞

臺企銀股東會通過配發股利0.7元 今年聚焦解決兩老雙缺

臺灣企銀今天舉行109年度股東常會，由董事長黃博怡率總行主管參加，會中通過108年度決算盈餘分配案，通過每股配發股利0....

新壽 房產未實現利益達748億

新板傑仕堡三棟大樓完工啟用，及台北車站前新光摩天大樓漲價的帶動下，新光人壽去（2019）年底整體不動產未實現利益達748...

新光銀 財管收入增9.3%

新光金控昨（28）日舉行法說會，公布子公司新光銀行今年第1季財富管理手續費收入6.1億元、年增9.3%，成為新光銀的業務...

國票金：票券收益增加

國票金昨（28）日舉行法說會，公布4月底自結每股淨值12.54元，2020年預計配發現金股利0.65元，如果以今年前四個...

樂天純網銀 拚9月開業

台灣最快9月會出現金融業史上首家純網路銀行。國票金昨（28）日舉行法說會，國票金持股49％的樂天國際商銀董事長簡明仁出席...

開發金：獲利好轉

開發金控昨（28）日首度舉行季度法說會，說明第1季營運狀況。開發金指出，新冠肺炎疫情衝擊趨緩，獲利可望持續好轉，開發金將...

聯邦銀 不排除申請金控

聯邦銀行昨（28）日召開股東會，股東關切聯邦銀擬併購保德信人壽案進展，聯邦銀董事長李憲章雖證實聯邦銀有參與，但礙於保密協...

元大壽 向下扎根保險觀念

為了將保險保障的正確觀念從小向下扎根，元大人壽志工團前進衛生福利部北區兒童之家，協助弱勢兒少及早認識風險與保障，為他們注...

國銀在港獲利 Q1大減25%

受反送中等因素影響，國銀香港分行獲利罕見衰退，今年第1季獲利僅48億元，比去年同期大幅衰退25%；存款也流失4.6%，放...

壽險砸大錢 狂敲金融股

國內壽險公司出手大買金融股。兆豐金控最新十大股東資訊顯示，富邦壽、國壽與中國人壽合計加碼將近23萬張；富邦壽並大買台新金...

港版國安法 影響國銀業務有限

中共全國人大會議昨表決通過制定「港版國安法」，市場擔憂台資銀行在香港受衝擊，金管會昨表示，目前港版國安法相關影響仍屬初始...

樂天純網銀 拚9月開業、3年半獲利

台灣民眾對純網銀的興趣濃厚，關注純網銀何時登場。樂天國際商銀在三家純網銀中最晚取得公司登記，董事長簡明仁昨天表示，雖然五...

熱門新聞

震撼！台資鞋廠遭越南員工堵門口 上千人狂喊「求工」

改發消費券還來得及？ 蘇貞昌：不重蹈馬英九覆轍

中華電信股東會員工股東爆衝突 董事長呼叫保全維護秩序

美國若取消香港特殊待遇 台商影響一次看

謝金河：官員仍是18世紀工業革命思維 國家不會進步

振興券逾400億 7月15日暑假首日上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。