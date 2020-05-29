樂天純網銀 拚9月開業、3年半獲利

台灣民眾對純網銀的興趣濃厚，關注純網銀何時登場。樂天國際商銀在三家純網銀中最晚取得公司登記，董事長簡明仁昨天表示，雖然五月中才取得公司執照 ，但籌備工作都依計畫進行，預計今年九月、第三季如期開業，開業後三年半開始獲利。

受新冠肺炎疫情影響，三家純網銀原本皆預計會在今年第三季開業，傳出將來銀行及連線商業銀行可能延至年底、甚至明年初才會正式開業。

若樂天國際商銀如期於第三季開業，可望成為台灣首家開業營運的純網銀。

為何較晚完成公司設立登記，樂天商銀大股東國票金控董事長魏啟林解釋，因主要投資股東日本樂天集團去年底買下台灣職棒Lamigo，導致必須重新報送公平會審查，需等到今年三、四月時去年的財報出爐，所以有所延遲。

簡明仁表示，六月起啟動一個月模擬測試，後續加上所有規章、文件齊備，向金管會提出申請核發營業執照，以及與央行同業存款的資金操作測試、與財金公司運作測試等，估計再花上二到三個月，力拚九月如期開業。

至於開業後何時可以獲利？簡明仁表示，樂天商銀希望複製日本樂天生態圈的成功經驗，目前樂天集團在台已有電商、電子書、信用卡、職棒等業務，有了物流、資訊流之後，再加上銀行的金流，希望依計畫，在開業第三年的年中，可以達到「單月獲利」的目標。

簡明仁指出，短期不會有增資計畫。據了解，樂天商銀初期將力衝開戶數，未來也有發行信用卡的計畫，並評估與樂天信用卡合作的方向。