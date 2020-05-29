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聯邦銀 不排除申請金控
聯邦銀行昨（28）日召開股東會，股東關切聯邦銀擬併購保德信人壽案進展，聯邦銀董事長李憲章雖證實聯邦銀有參與，但礙於保密協定並未多談。據了解，聯邦銀若未來真的拿下保德信人壽，籌資部分可能以現金增資普通股為主，至於金管會有可能鬆綁金控牌照，聯邦銀基本樂見，但那是最終如果確定併購成功後才考量。聯邦銀小股東除關切保德信人壽案，也對聯邦銀的數位金融發展，以及轉投資純網銀LINE Bank相當關注。此外，今年首季獲利較去年同期衰退幅度放大，小股東也很關心。
聯邦銀總經理林鴻聯強調，聯邦銀經營原則向來是穩中求進、絕不躁進，用心經營才能讓所有股東放心。
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