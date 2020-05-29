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元大壽 向下扎根保險觀念

經濟日報 / 記者林子桓／台北報導
元大人壽於北區兒童之家向青少年學生傳遞保險的重要性，希望未來離開兒童之家的孩子們，透過保險帶來的保障，像兒童之家的師長及社工們一路陪伴著他們。 元大人壽／提供
元大人壽於北區兒童之家向青少年學生傳遞保險的重要性，希望未來離開兒童之家的孩子們，透過保險帶來的保障，像兒童之家的師長及社工們一路陪伴著他們。 元大人壽／提供

為了將保險保障的正確觀念從小向下扎根，元大人壽志工團前進衛生福利部北區兒童之家，協助弱勢兒少及早認識風險與保障，為他們注入保險的真義。

為使孩子們擁有正確的風險與保障觀念，北兒主動向元大人壽提出為孩子規畫保險教育的需求，元大人壽志工團經過多次與北兒溝通討論，希望為孩子們提供實用而有幫助的資訊，最終以「寶藏人生 保障人生」為題，派出公司具心理學背景、持續在台中少年觀護所擔任志工、且有三年教學經驗的資深同仁擔任講師，協助48位15歲以上的孩子認識風險、強化保險保障觀念。

面對這群對保險認知還在起步階段、距離獨立愈來愈近的孩子們，元大人壽講師先以分組進行疊疊樂遊戲來帶領大家認識風險，當孩子從下方取出一塊積木放到最上頭時，永遠不知何時或是誰的手可能造成這由大家小心翼翼堆疊而成的疊疊樂倒塌，就像風險何時到來永遠無法預料。

講師也透過一則社會新聞影片讓孩子了解意外無所不在，報導中一家三口外出用餐，面臨突然暴衝開上人行道的車子，爸爸選擇推開媽媽及孩子讓他們逃過這場意外，雖然最後爸爸離開了他們，但留下的保險金卻可以代替他照顧最愛的家人。

保險就是主動守護，不僅守護自己，還可以守護自己在乎的人。

課程結束後，這些沒有人身保險的孩子大多選擇給自己一個機會投保微型保險，這是他們首次為自己的人生規劃一份保障，落實元大講師分享給孩子的元大人壽經營理念，保險就是「給一個機會幫助他人，同時也幫助自己。」每天只要花不到一瓶養樂多的錢，就可讓自己擁有一份保障，最好的是永遠健康平安不會用到保險金，那就可以用來幫助需要的人；若因突發狀況導致自己需要照顧，這筆保險金將可紓解事故帶來的人生衝擊。

有孩子表示，「上完課後更了解保險的意義，因為意外隨時會發生，更應該提前擁有一份保障」；也有孩子表示，「之前有聽過保險的重要性，但因年紀小無法投保，很開心可以參加這樣的課程，也對保險的意義更了解。」

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