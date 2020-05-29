開發金控昨（28）日首度舉行季度法說會，說明第1季營運狀況。開發金指出，新冠肺炎疫情衝擊趨緩，獲利可望持續好轉，開發金將掌握時機持續強化資產部位風險控管，調整結構，其中，直接投資水位首季跌破300億元，銀行存放款結構優化，證券海外市場回穩，將提升開發金營運表現的「抗疫」能力。

開發金今年起法說會頻率增加為每季舉行，改變過去半年一次作法，以強化法人關係、進一步提升透明度。開發金昨天首次召開第1季法說會，由發言人、副總經理張立荃與新任財務長黃碧玲共同說明營運概況。

張立荃表示，集團全面盤查並評估授信資產與投資組合信用品質，加強評估及監控頻率，各子公司持續優化資產或產品結構，著眼發揮金融整合經營最大綜效。

黃碧玲表示，內部估算央行降息1碼，凱基銀淨利差NIM累計12個月受影響減少約7,000萬元，但首季凱基銀利差卻是上揚，主因增加活存、降低定存，所以利差上升，且存款反映降息較早，放款相反較晚，所以利差呈現上揚。