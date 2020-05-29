國票金：票券收益增加

國票金昨（28）日舉行法說會，公布4月底自結每股淨值12.54元，2020年預計配發現金股利0.65元，如果以今年前四個月均價計算，殖利率高達6.04％。

國票金表示，未來股利政策仍然維持以多配發現金股利為考量。

國票金前四月稅後純益8.2億元，年成長1.6％，其中主要子公司國際票券年成長23.42％。

國票金表示，今年央行降息1碼（0.25個百分點），市場游資充沛，國際票券賣票利率走跌以致利差提升，票券收益成長。

此外，美國聯準會（Fed）降息並啟動無限QE，緩解美元荒，國際票券養券收益與買賣收益維持尚佳。

對於香港國安法正式通過，台灣金融業有機會取代香港亞洲金融中心地位？國票金控董事長魏啟林昨日表示，台灣銀行業資源配置七成在台灣，三成在亞洲區，其中香港占比高，香港變動對亞洲影響甚大。

但台灣金融業基於高度監理原則，彈性鬆綁難與香港比擬，短期之間，台灣金融業難替代香港地位。

魏啟林指出，台灣金融市場一直無法成為亞洲金融中心之一，原因包括國人希望金管會強力監督意願強，金融業創新力必然不足，彈性不夠，但有機會吸引外資來台籌資，並可以趁此取得從中國、香港回流台灣台商資金帶動的財富管理等業務，以及供應鏈變化，預期「台灣將會有一個新的市場出現」。