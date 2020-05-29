樂天純網銀 拚9月開業

台灣最快9月會出現金融業史上首家純網路銀行。國票金昨（28）日舉行法說會，國票金持股49％的樂天國際商銀董事長簡明仁出席，他談到樂天國際商銀營運階段的兩大重點，一是完成一個月的營運模擬測試；二是同時進行與央行、財金公司的相關測試。

圖／經濟日報提供 簡明仁昨日表示，樂天國際商業銀行雖然是最後一家取得經濟部登記許可的純網銀，但進度快速，系統建置與測試順利進行中，純網銀最重視的資安，自6月起會啟動一個月模擬測試。

而何時可以開業？他指出，後續加上所有規章、文件齊備，向金管會提出申請核發營業執照，以及與央行同業存款的資金操作測試、介接財金公司運作測試等，估計再花二到三個月，樂天國際商業銀行力衝9月如期開業。

對於未來增資計畫，簡明仁表示，資本適足率維持水準，短期不會有增資需求，預計開業後三年半可轉虧為盈。據了解，初期業務力衝開戶，並評估與樂天信用卡合作方向。

國票金董事長魏啟林說，日本樂天去年併購台灣職棒，樂天國際商銀想取得公平會許可結合，按照法規，必須重審，由於採用去年底財報，因此等到今年3月、4月財報出爐，才完成公平會許可，5月取得經濟部營業登記許可，變成最後一家取得經濟部登記許可純網銀。

按照樂天國際商銀內部規劃，目前員工人數70到80人，開業後補滿100人，主要招募IT人才，日籍員工人數約10多人，其餘為台籍員工。

按照規定，取得公司執照後三個月內要向金管會提出營業執照申請，但可再延後三個月。