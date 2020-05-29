新光銀 財管收入增9.3%

新光金控昨（28）日舉行法說會，公布子公司新光銀行今年第1季財富管理手續費收入6.1億元、年增9.3%，成為新光銀的業務亮點。

新光金控資深協理李超儒表示，新光銀行的財富管理銷售動能來自基金及海外有價證券，手續費收入分別較前一年成長59.5%及108.7%。

展望今（2020）年，新光銀行將聚焦投資類商品，並搭配分期繳及外幣保單銷售，以提升財富管理收入。

新光銀行總經理謝長融表示，受到新冠肺炎疫情影響，新光銀的財管手續費收入4月來到谷底，隨著疫情舒緩，5月已經看到銷售動能回升。

謝長融說，整年度來看，因國際經濟情勢動盪，今年目標相對保守，「希望財管手續費收入能夠確保跟去年同樣水準」。與呆帳提列有關的信用成本方面，謝長融說，「預計今年信用成本維持跟去年同樣，在0.22%」。財管業務亮眼同時，新光銀也和其他銀行同業一樣，承受淨差縮小壓力。新光銀去（2019）年淨利差（NIM）為1.44%、年減0.1個百分點；存放利差1.82%、年減0.12個百分點。

謝長融說，「在NIM的部分，銀行今年的壓力絕對比去年大，最主要受到美國聯準會還有台灣央行降息的影響。