新壽 房產未實現利益達748億

新板傑仕堡三棟大樓完工啟用，及台北車站前新光摩天大樓漲價的帶動下，新光人壽去（2019）年底整體不動產未實現利益達748億元，較前年底增加34億元，不動產增值金額為過去五年來最高。

圖／經濟日報提供 新光金控昨（28）日舉行法說會，由副董事長李紀珠主持。新光人壽副總林漢維解釋新壽隱含價值（EV）時指出，新壽持有的不動產，去年底按市價計算後金額，比持有成本高出748億元，且較前年底鑑價時增34億，主要來自新板傑仕堡與新光摩天大樓所貢獻。

新光金控上周宣布，人壽、銀行、證券等子公司持有的不動產，會計政策將從成本模式改為公允價值模式。

林漢維說，計算EV時所用的不動產評價方式，跟用公允價值模式評價不動產的方式不同，後者比前者嚴格，簡單講，EV所揭露的不動產未實現損益，更接近市況。

房仲業者指出，新光人壽位於板橋油庫口的三棟大樓，也就是新板傑仕堡，三棟依目前行情計算合計大約50幾億元；新光摩天大樓則是440幾億元，新壽光這四棟大樓，市價就達到500億元，約占總體價值三分之二。

新冠疫情造成資本市場大幅波動，外界關心新光人壽的淨值變化。新光金控資深協理李超儒表示，新壽4月底持有的股票、債券等金融資產，市價已較3月底時大幅回升了1,200億元，因會計科目擺放之故，部分可貢獻到公司淨值，連帶使得新壽4月底淨值回升逾280億、達967億元。

新壽為了提高淨值資產比率，除了變更投資性不動產的會計政策，另也辦理增資。李超儒表示，用今年1月1日開帳試算，估計新壽的淨值資產比，可因會計變更增加1.5個百分點；100億元增資款部分，初估可貢獻0.3個百分點。新壽4月底淨值資產比已回升到3.2%，加上會計變更與增資，未來有機會到5%。