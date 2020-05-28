做外匯保證金小心被騙 金管會已移送23件非法案件

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

非法外匯保證金再度盛行，金管會最近接獲不少民眾反映，有非法業者招攬；金管會表示，近十年來已移送23件違法從事外匯保證金交易案件，民眾做外匯保證金交易要找國內合法槓桿交易商，以免被騙。

金管會證期局副局長郭佳君今（28）日表示，近來民眾反映，有非法業者假借財務投資公司、財務顧問公司、資訊公司等名義，招攬民眾透過所提供的外匯交易平台，從事外幣保證金交易。

這些業者未經主管機關核准，擅自在國內從事外幣保證金交易業務，如有交易糾紛，交易人常有求償無門情形。

金管會提醒民眾，外幣保證金交易是屬於期貨交易法規範的期貨交易，應透過國內合法業者交易，以保障自身權益。

金管會在2012年7月12日訂定槓桿交易商管理規則，開放槓桿交易商，可以經營包括外幣保證金等槓桿保證金契約交易業務；郭佳君表示，國內合法的槓桿交易商目前有三家。

郭佳君表示，近幾年，每年陸續都有接到民眾反映，非法業者從事外幣保證金交易，非法業者，國內、國外都有，主要是做美元對各種幣別的外匯保證金交易。

金管會一旦接到非法檢舉案件，因違反期貨交易法規定，都會移送檢調處理；最近十年來，金管會已移送23件外匯保證金交易非法案件。

民眾如果要透過槓桿交易商從事外幣保證金交易，可以上金管會證期局網站，點選「金融資訊」項下的「證券期貨特許事業」，查詢合法槓桿交易商名單。

金管會 期貨交易 外匯
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