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解密了！壽險業3月淨值一度蒸發5337億元
金管會今（28）日公布4月保險業損益及匯損情況，受疫情衝擊，3月單月壽險業淨值蒸發了5,337億元，4月雖回升，但仍比去年底少了1,519億元。
根據金管會資料，今年2月壽險業淨值來到1兆9963億元，為歷年最高，但受新冠肺炎疫情衝擊全球股市陷入大幅震盪，市場預期3月壽險業淨值將大衰退，但金管會保險局上月未依例公布3月壽險業淨值與損益。
今天公布4月保險業損益及匯損情況時，才一併將3月壽險業淨值「解密」。
金管會保險局副局長王麗惠表示，3月壽險業淨值為1兆4626億元，產險業1,269億元，合計1兆5895億元。
金管會資料顯示，3月單月壽險業淨值大幅蒸發5,337億元，4月淨值雖回升到1兆7778億元，但跟去年底的1兆9297億元相比，仍少了1,519億元。
若跟2月高峰時的1兆9963億元相比，更少了2,185億元。
金管會表示，4月底壽險業淨值1兆7778億元，較去年同期增加13.1%；產險業淨值1,305億元，較去年同期增加3.7%。
損益方面，金管會表示，保險業稅前損益4月底為744億元，較去年同期增加39.3%。其中壽險業稅前損益為700億元，較去年同期增加47.1%；產險業稅前損益為44億元，減少24.1%。
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