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港版國安法通過 金管會籲國銀留意當地動盪

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
全體國銀在香港有19家分行，金管會今呼籲國銀要留意當地政經情勢動盪。記者戴瑞瑤／攝影
全體國銀在香港有19家分行，金管會今呼籲國銀要留意當地政經情勢動盪。記者戴瑞瑤／攝影

中共全國人大今會議表決通過「香港國安法」草案，擔憂台資銀行在當地會受到影響，金管會今特別呼籲，短期內香港經濟動盪難免，國銀香港分行對當地各項業務仍維持審慎推動，並密切審視當地後續之整體經濟情勢發展。

目前國銀在香港設有19家分行、2家子行，金管會銀行局表示，目前港版國安法相關影響仍屬初始階段，對我國銀行業在香港分支機構之既有業務影響有限，短期內香港經濟動盪難免，國銀香港分行對當地各項業務仍維持審慎推動，並密切審視當地後續之整體經濟情勢發展。

根據銀行局今公布的統計，台資銀行在香港的19家分行，截至今年第一季累計獲利48億元，比起去年同期的64億元衰退25%，銀行局表示，今年獲利衰退有三大因素，第一是利息淨收入減少；第二，受到疫情影響，金融資產負債評價損失增加；第三，因市場波動大，銀行也曾提備抵呆帳。

此外，若以去年6月「反送中」運動時來看，去年3月底比起去年底，香港分行的放款與存款皆減少，放款減少57億元、存款減少250億元，顯示受到反送中影響，台資銀行在香港分行的資金出現移動。

銀行局表示，這些資金移動到哪裡無確定，但國銀在海外與當地經營總體環境息息相關，海外分行營運上政經、法令、市場評估，若呈現不確定性，對當地業務當然會產生影響。從國際金融市場角度來看，香港作為國際金融中心，具有資金移動自由、法規架構明確、稅制單純且稅率低三大優勢，是否因政經因素導致資金移動變化，金管會與銀行都密切觀察中。

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