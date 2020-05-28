香港情勢不穩 國銀在香港獲利罕見衰退

反送中加上國安法加重香港政經情勢波動，國銀香港分行獲利罕見衰退，根據金管會資料，今年第1季獲利大幅降至48億元，比去年同期衰退25%；存款也流失，放款則由香港紓困措施止住跌勢。

港版國安法今（28）日通過，市場關注對香港金融業影響及因應措施？金管會銀行局主秘童政彰表示，目前港版國安法相關影響仍屬初始階段，對我國銀行業在香港分支機構的既有業務影響有限，短期內香港經濟動盪難免，國銀香港分行對當地各項業務仍維持審慎推動，並密切審視當地後續的整體經濟情勢發展。

童政彰表示，銀行設立海外分支機構同時，要求對銀行有效管理，對於政經情勢、法令變更、市場變化等三大項，總行要時刻掌握，並納入風險評估程序，不論那裡，銀行總行要有能力因應情勢變化，做好風險控管。

金管會今天也公布，今年第1季國銀香港分行稅前盈餘48億元，比去年同期減少16億元，大幅衰退二成五。香港向來是國銀海外獲利最多的地區，出現衰退是相當罕見情況。

除此，國銀香港分行第1季存款餘額1兆1346億元，比去年同期減少4.6%、比去年底則減少2.5%。

放款餘額則有6,380億元，比去年同期成長4%，跟去年底相比則增加5%。

由於香港反送中事件是去年6月爆發，市場認為國銀香港分行獲利及存款衰退，主要是受反送中事件影響，業者擔心，國安法通過後，將造成香港更加動盪，國銀香港分行業務受衝擊將持續擴大。

對於第1季獲利衰退原因，童政彰分析，今年第1季稅前盈餘48 億元，比去年同期25%，主因包括第一，利息淨收入減少。

第二，受疫情影響，金融負債及資產評估損失增加。第三，審慎經營考量，增提呆帳費用。

至於存款減少原因？童政彰表示，資金是移動的，第1季尚無國安法，存款有減少趨勢；國際金融市場認為，香港金融中心有三優勢，資金移動自由、法規架構明確，稅制單純且低，是否因政經情勢導致資金移動，監理機關也會密切關注。

為何放款增加？童政彰說，去年第1季放款6,135億元，到去年底變成6,078億元，是減少的，但今年第1季6,380億元，又比去年底增加，他說，今年初的增加，有可能因香港當地紓困措施發揮功能。

至於去年底放款比去年3月底減少，是否跟反送中有關？童政彰說，不敢下這樣的結論，但海外分行經營跟當地政經情勢有關。