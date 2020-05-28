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樂天要衝台灣第一家開業純網銀 6月模擬測試、9月開業

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

金管會力推的純網銀業務，將在今年下半年登場，樂天國際商銀力衝成為國內第一家先開業的純網銀，挑戰最快9月底開業。

純網銀隊伍之一的樂天國際商銀董事長簡明仁今（28）日指出，6月起啟動一個月模擬測試，後續加上所有規章、文件齊備，向金管會提出申請核發營業執照，以及與央行同業存款的資金操作測試、與財金公司運作測試等，估計再花上2到3個月，最快樂天國際商業銀行力衝9月如期開業。

簡明仁並指出，初期業務將先以一般吸收客戶為主，但客戶目標數量不方便透露。

對於成為最後一家取得經濟部登記許可的純網銀。國票金董事長魏啟林指出，主因是日本樂天去年併購台灣職棒，在樂天國際商銀欲取得公平會許可結合，按照法規，必須重審，但必須使用去年底的財報，因此等到今年3月、4月財報出爐，才完成公平會許可，5月取得經濟部營業登記許可。

按照樂天國際商銀內部規劃，目前員工數量70到80人，開業後補滿100人，主要招募IT人才，目前日籍員工人數約十人多，餘下為台籍員工，辦公室落在台北市松江路，未來尚未有搬家打算。

按照規定，取得經紀公司執照後3個月內要向金管會提出營業執照申請，但可以再延後3個月，按照目前純網銀經濟部登記許可進度，將來銀行與連線商業銀行最晚第3季前必須向金管會提出營業執照申請。

對於未來是否有增資計畫，簡明仁指出，短期不會有，預計開業後三年半可以轉虧為盈。據了解，初期業務力衝開戶，未來也有發信用卡計畫，並評估與樂天信用卡合作方向。

樂天 網銀 金管會

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