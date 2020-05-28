大陸通過港版國安法 民進黨表達強烈遺憾和嚴厲譴責

針對中國全國人大通過「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」（港版國安法）的決定，民進黨表達強烈遺憾和嚴厲譴責。

民僅黨表示，中國全國人大上周公布將審議港版國安法，引發國際社會高度關注並提出嚴正警告，香港民眾上街表達反對、社會情勢緊繃，但中國政府仍強行通過該決定，片面改變香港的自主地位，這是公然違反對香港人民及國際社會的承諾，讓「一國兩制」體制形同瓦解。

中國政府的一意孤行，嚴重危害香港的自由與繁榮，值此關鍵時刻，台灣會與支持民主自由的國際社會一同，和香港人民站在一起。

民進黨說，我們要再次表達明確立場：我們支持香港的自由、民主、人權和香港自治，絕對不會改變；我們照顧香港人民的決心，也絕對不會改變。

香港是面對中共專制強權的前線，台灣社會感同身受，對於香港可能的變局，我們必須研議與推動強化支持香港的相關具體行動。

政府已宣布成立「行動專案」，為香港朋友提供必要的人道救援，民進黨亦將全力配合政府的相關作為。

同時，我們注意到包括美國政府在內的國際社會已採取相關回應措施，民進黨中央亦將整合黨內相關部門組成「香港情勢因應小組」，密切關注事態發展，隨時評估情勢，並與民間和香港朋友保持溝通，協助政府完善人道救援機制。

民進黨表示，過去一段時間，香港情勢丕變，援助香港朋友的工作有賴政府與民間許多公民團體的協力合作。民進黨也要特別感謝，在香港情勢變化下，持續關注香港情勢並參與協助政府完善港人求助事宜的公民團體及台灣民間社會。

未來，本黨將持續作為政府與民間的溝通橋樑，繼續對港人提供必要的人道協助，完善並落實照顧港人的具體機制。

面對香港變局，民進黨也有決心和信心，捍衛台灣的民主體制不受專制力量脅迫，打造一個自由與民主的堅強堡壘，作為香港人民的堅實後盾。