港版國安法過能讓台取代港亞洲金融地位？國票金董座：短期有困難

香港國安法正式通過，台灣金融業有機會取代香港亞洲金融中心地位？國票金控董事長魏啟林今（28）日認為，香港變動、對亞洲影響甚大，但台灣金融業基於高度監理原則，彈性鬆綁難與香港比擬，短期之間，台灣金融業難替代香港地位。

魏啟林認為，台灣金融市場一直無法成為亞洲金融中心之一，原因包括國人希望金管會強力監督意願強，金融業創新力必然不足，台灣金融市場安定，但過度安定是創新不足，兩個不同型態有困難。

但魏啟林認為，台灣金融業可以在此時，取得從中國、香港回流台灣台商資金帶動的財富管理等業務，並預期「台灣將會有一個新的市場出現」。

由於九成台商客戶希望中美雙方倆供應鏈都參加，留在大陸可以支援中國供應鏈，回到台灣可以加入美國供應鏈，這些供應鏈出現有助台灣金融業開發新的市場。

魏啟林認為，台灣將可望成為資金進來的新投資中心，金融中心的投資功能將出現，主因在中美貿易戰後，供應鏈將會分成短鏈化、在地化等。

中國成為2020年的最大主角，不但中美貿易戰未解，其新冠肺炎也衝擊全球經濟市場，以及通過國安法影響香港金融中心地位，金融業密切注意。

魏啟林今日出席國票金法說會，會中指出，市場擔心香港不穩定，影響台灣金融業。魏啟林認為，台灣銀行業七成資源配置在台灣，三成用在打亞洲盃，利潤來說，七成資源投入占了一半績效，亞洲盃中、香港又占了一半績效。

而香港社會會不穩定，影響台灣廠商到香港設點誘因與需求，甚至台商從香港撤回，香港業務獲利會減少，但廠商回台，將可望帶動台灣本體金融業業務，例如財富管理、台商資金回流等預期拓展前在金融業務。

國票金高層則指出，香港此波資金外流，主要流向新加坡，但新加坡掌握龐大資金需要有去化管道，反而回頭買台灣的美元債。