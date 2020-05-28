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彰銀股東名冊三大亮點 泛公股持股比躍升至36%

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
彰銀董事改選案將於6月19日股東會展開，28日公布主要股東名冊。圖為彰銀總行。 報系資料照
彰銀董事改選案將於6月19日股東會展開，28日公布主要股東名冊。圖為彰銀總行。 報系資料照

彰化銀行今（28）日公布主要股東名冊，共有三大亮點，第一、泛公股陣營持股比躍升至36%；其次、七大公股銀行均列榜；第三、去年不到1%就能進入彰銀前十大股東，一年時間內，雙方陣營不斷加碼下，至少要持股1.45%才能入前十大。

三年一度彰銀董事改選將於6月19日舉行，公股與台新金陣營早已於去年中旬開打，除了不斷買進龍巖集團釋出的股份外，更透過「盟友」不斷加碼買進，為今年經營權戰做準備。

雙方陣營的持股比一向列為關鍵指標之一，據彰銀今日公布的主要股東，截至過戶日4月21日止，最大股東仍為台新金控，持股22.55%，從名單中觀察，台新陣營除台新金的持股外，還有合興石化持股2.85%。據悉，台新陣營仍有零星的股權不在榜單中，初步估算約有三成持股比。

反觀公股陣營不手軟的在一年內不斷買進，除了承接龍巖集團李世聰釋出的股份外，也額外買進不少，儘管財政部一再強調並未要求公股銀行一定要加碼買進彰銀股票，但從名單可看出些端倪。

此次要進入彰銀前十大股東實屬不易，相較於持股比0.99%即能進入彰銀前十大股東，今年則需要1.45%，而公股銀行全都加碼至1%以上，其中原為前十大股東之一的第一銀行，一年多來也加碼買進10萬張左右，持股比躍升約1個百分點。

除此，財政部更延攬中華郵政以及台灣菸酒公司加碼買進彰銀持股，原本不再榜單內的台灣菸酒公司，大舉買進之下，以持股2.32%擠進前七大，而中華郵政更翻三倍成長擠進前三大，可見財政部於今年經營權之戰中，毫不手軟，不斷延攬公股盟友，讓自己更有喘息的空間，整體泛公股陣營持股比也在今年從不到三成躍升至36%。

台新金控 彰銀 股東

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