穆迪：疫情削弱銀行利潤 估經常性利益將走下坡

國際信評機構穆迪今（28）日指出，八家受評的台灣銀行首季營運受到疫情影響削弱利潤，預估利息收入以及手續費收入將於未來幾個季度下滑，但對其資產績效與流動性影響有關。

八家受評銀行包括：國泰世華、彰銀、一銀、華銀、北富銀、兆豐、玉山以及中信銀。

八家銀行今年首季平均資產收益率從去年同期0.78％降至0.59%，主要是因資本市場不確定性增加以及降息效應，導致貸款利潤率收窄，淨利收下華，而淨利息從一年前的1.11％下滑至1.06％，穆迪預估，未來幾季仍維持低利率，且淨利差會進一步下降。

另一方面，首季獲利主要來自手續費收入，成長5%，佔評級銀行收入28%，收益來源主要是財管商品推動，儘管如此，穆迪預計，銀行未來的手收成長將受到疲弱的投資環境以及消費者支出情緒的影響下放緩，反映於財管商品銷售量以及信用卡簽帳金額下滑。

穆迪認為，八家受評銀行的資產表現穩定，但可能會惡化，預計逾放比以及信貸成本將於未來幾季中溫和成長，像是台灣對電子與電機產品的需求支撐4月份出口。除此，儘管台灣勞動力市場存在一些弱點，但穩定的房價以及較高的家庭儲蓄，將支持銀行零售貸款的表現。

儘管總體經濟成長放款，但銀行貸款成長仍可保持穩定，八家受評銀行的貸款平均率成長5.5％，相比去年成長4%，部分反映政府鼓勵台商回台投資措施，使得公司貸款需求增加。

穆迪預計，貸款成長將來自於海內外公司的貸款，包括：對中小企業的貸款以及抵押貸款，除了產能轉回台灣外，許多台灣製造商也同步尋找東南亞廠房，將支持海外分行的貸款動能，並部分抵銷貿易融資以及營運資金對貸款較低的需求。

穆迪說，流動性仍是評級銀行的主要優勢，首季存款較去年同期大增7.2％，存放比下降1.2個百分點至74.5％，存款成長強勁反映出當前經濟不確定性增加，民眾風險規避以及消費情緒疲軟。

低成本的活存佔評級銀行存款組合中大宗，除此，外幣流動性也強勁，相關存放比從2019年底的48.5％上升到2020年3月底的50.2％，溫和成長反映出銀行在海外的貸款需求增加，考慮到央行寬鬆貨幣政策，穆迪預計，銀行流動性仍將充裕。