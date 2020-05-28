快訊

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

豪雨成災 國泰番石榴保險逾七成保戶吻合理賠標準

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
近日豪雨來襲，國泰產險針對種植且有投保番石榴的農友們啟動理賠機制。圖為國泰產險服務人員(右)向農友（左）說明理賠內容。 國泰產險/提供。
近日豪雨來襲，國泰產險針對種植且有投保番石榴的農友們啟動理賠機制。圖為國泰產險服務人員(右)向農友（左）說明理賠內容。 國泰產險/提供。

近日西南氣流及梅雨滯留鋒面為全台帶來強降雨，尤以中南部受創嚴重，此波雨勢造成部分低漥地區積水，也對農民的作物等造成巨大的影響，根據農委會統計，受本次梅雨鋒面滯留影響所造成之農業災情預估損失約4,010萬元，主要受災的縣市包含屏東、高雄、台南、嘉義及雲林，而其中以屏東縣損失2,874萬元、雲林縣損失783萬元及高雄市損失210萬元較為嚴重，此時若有保險幫忙負擔，可減少農民因天災造成的損失。

國泰產險所推出的「國泰產物番石榴農作物保險(颱風風速及降雨量參數型)」保險商品，提供了農民因颱風及豪雨造成損失的保障，試辦區域為番石榴之主要種植地區：彰化、台南、高雄。國泰產險表示，本次連日豪雨，高雄承保區域(美濃、六龜、燕巢、阿蓮、大社、田寮、岡山、旗山)近日連續五日累積雨量皆超過430mm，已達保單賠付門檻300mm，保險公司將啟動快速理賠作業，而目前豪雨已造成投保番石榴農戶逾七成觸及理賠，並已主動通知，並在收到資料後於最短時間內給付保險金。為此，在颱風季來到之前，農友們更應該謹慎思考風險轉嫁，為農作物做好投保準備。

國泰產險此張番石榴保單設計提供颱風風速及降雨量的保障，只要氣象指數到達約定起賠點即可獲得理賠，且有保險公司主動通知，不須額外勘災，且不限理賠次數直到保險金額用完為止等特色。

近年極端氣候頻傳，氣候變化與農作物生長息息相關，除了政府對農民提供的現金救助，保險公司也為此設計相關保險商品以利農民投保，為自己的農產品規劃多一層的保障。「國泰產物番石榴農作物保險(颱風風速及降雨量參數型)」商品今年的收件期間為4月1日起至5月底截止，民眾若有相關投保需求，可洽國泰產險或各地方農會詢問。

保險金 國泰 颱風

延伸閱讀

梅雨鋒面很給力！8月底前全台供水正常

雲林豪雨低窪水深逾20公分 斗六民宅慘淹住戶無奈

彰雲高短時豪雨 西部16縣市都有大雨特報

高雄豪雨 草衙二路國道北上匝道封路

相關新聞

彰銀股東名冊三大亮點 泛公股持股比躍升至36%

彰化銀行今（28）日公布主要股東名冊，共有三大亮點，第一、泛公股陣營持股比躍升至36%；其次、七大公股銀行均列榜；第三、...

港版國安法過能讓台取代港亞洲金融地位？國票金董座：短期有困難

香港國安法正式通過，台灣金融業有機會取代香港亞洲金融中心地位？國票金控董事長魏啟林今（28）日認為，香港變動、對亞洲影響...

提升你的財務智商 做自己的提款機

無論薪資有多少，也無論工作內容是否乏味，大部分的人在職場待過一段時間後，難免面臨倦怠。要轉職？還是要為生活繼續適應大環境？計算自己的年資，離退休年限似乎遙遙無期…，只能在內心重複糾結。反觀近幾年歐美興起一股Fire運動，顛覆華人「做到老」才肯退休的觀念，不是要你開除自己，而是追求「財務自主，提早退休」(Financial Independence, Retired Early)的生活，「奪回」時間與生活的主導權！

首家金控挺國旅 國泰金砸4.4億供員工國內旅遊

隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心更研擬下個月大規模解禁，國泰金控、國泰建設與國泰醫院今共同宣布，霖園集團旗下16家...

TRF爭議不休 立委聯合召開公聽會盼政府出手

立委陳椒華、江永昌、邱顯智、劉建國、林岱樺等人下午邀請金管會銀行局、財政部國庫署、法務部共同召開公聽會，希望釐清TRF相...

央行：鼓勵業務多元化

國銀存放利差直直落，公股銀行主管大嘆「錢難賺」，如今再加上新冠肺炎疫情，必須配合政府祭出一系列紓困方案，國銀存放利差恐每...

國銀存放利差 十年最低

國銀存放利差溜滑梯，銀行「老本行」愈來愈難賺。中央銀行昨（27）日公布國銀第1季存放利差；其中存款利率下滑至0.54%，...

降息效應 外幣保單銷售衰退

新冠肺炎疫情衝擊加上美國聯準會降息等因素影響，今年前三月美元保單銷售轉呈衰退，使得全體外幣保單銷售減少一成三，美元、人民...

寶佳插旗日盛金 躍十大股東

近來大舉轉戰產業股的寶佳集團，對金融業仍未忘情，最新布局標的是具備潛在併購題材的日盛金，由於之前日盛金大股東也曾透過管道...

日盛金大股東尋求出場 金控牌照賣相加分

金管會新任主委黃天牧有可能再鬆綁新的金控牌照，但無礙日盛金控的潛在併購價值，金融圈人士分析，即使金管會再增發金控牌照，也...

美中香港角力 國銀縮減香港財管業務

港版國安法使香港街頭抗爭再起，國銀繃緊神經緊盯發展，在港分行因應變數，除了首當其衝的個金與財富管理業務恐將再縮減外，觀察...

港版國安法將推 台資券商關注港股量能

港版國安法將推，不少駐港台資券商也高度關注，短線港股行情表現，將影響自營投資操作以及在地與台灣複委託的經紀業務，長線則觀...

熱門新聞

台大癌醫大動作駁週刊報導不實 鄭安理：鄭重向郭台銘道歉

市場攤販申請紓困 公所一查名下27間房產、存款8位數

台商出脫大陸資產…進行式

台積電投資3000億元竹南科設廠 北廠區力拚明年5月完工

台北文華東方驚傳裁員 勞動部證實將裁212人

振興券…自家人也罵 蔡英文定調「發放要簡單」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。