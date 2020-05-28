豪雨成災 國泰番石榴保險逾七成保戶吻合理賠標準

近日西南氣流及梅雨滯留鋒面為全台帶來強降雨，尤以中南部受創嚴重，此波雨勢造成部分低漥地區積水，也對農民的作物等造成巨大的影響，根據農委會統計，受本次梅雨鋒面滯留影響所造成之農業災情預估損失約4,010萬元，主要受災的縣市包含屏東、高雄、台南、嘉義及雲林，而其中以屏東縣損失2,874萬元、雲林縣損失783萬元及高雄市損失210萬元較為嚴重，此時若有保險幫忙負擔，可減少農民因天災造成的損失。

國泰產險所推出的「國泰產物番石榴農作物保險(颱風風速及降雨量參數型)」保險商品，提供了農民因颱風及豪雨造成損失的保障，試辦區域為番石榴之主要種植地區：彰化、台南、高雄。國泰產險表示，本次連日豪雨，高雄承保區域(美濃、六龜、燕巢、阿蓮、大社、田寮、岡山、旗山)近日連續五日累積雨量皆超過430mm，已達保單賠付門檻300mm，保險公司將啟動快速理賠作業，而目前豪雨已造成投保番石榴農戶逾七成觸及理賠，並已主動通知，並在收到資料後於最短時間內給付保險金。為此，在颱風季來到之前，農友們更應該謹慎思考風險轉嫁，為農作物做好投保準備。

國泰產險此張番石榴保單設計提供颱風風速及降雨量的保障，只要氣象指數到達約定起賠點即可獲得理賠，且有保險公司主動通知，不須額外勘災，且不限理賠次數直到保險金額用完為止等特色。

近年極端氣候頻傳，氣候變化與農作物生長息息相關，除了政府對農民提供的現金救助，保險公司也為此設計相關保險商品以利農民投保，為自己的農產品規劃多一層的保障。「國泰產物番石榴農作物保險(颱風風速及降雨量參數型)」商品今年的收件期間為4月1日起至5月底截止，民眾若有相關投保需求，可洽國泰產險或各地方農會詢問。