TRF爭議不休 立委聯合召開公聽會盼政府出手

立委陳椒華、江永昌、邱顯智、劉建國、林岱樺等人下午邀請金管會銀行局、財政部國庫署、法務部共同召開公聽會，希望釐清TRF相關爭議，保護受害者權益。

TRF全名為Target Redemption Forward的縮寫，中文翻譯為「目標可贖回遠期契約」。立委陳椒華表示，自2012年以來，由於金管會同意銀行不當銷售匯率選擇權，導致7000多家中小企業損失近兆元血本無歸，甚至公司倒閉、信用破產。銀行在TRF衍生性金融商品銷售過程中涉及諸多缺失，但仍轉手大賺手續費，卻沒能確認投資人是否真正瞭解衍生性金融商品之意義及操作方式，違反了相關規定，讓投資人頻頻曝險，這不僅影響企業營運，也對許多家庭生活帶來鉅大的影響。