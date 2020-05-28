純網銀實習機會來了 將來銀行暑期實習時薪170只限25名
暑假將至，各大金控銀行相繼釋出實習機會，尚未正式營業的純網銀將來銀行也在今（28）日公布「第一屆將來實習計畫：邏碼競技生死鬥」25名實習機會，每週至少工作2.5天，時薪170元，實習期間自7月6日至9月4日，對象僅限大三以上在學學生。
將來銀行本次招募實習生單位包括策略中心、客戶經營中心、保險中心、設計中心、資訊處、財務處以及行政管理處；應徵者須提供履歷、教授推薦信、回答指定題目，還須依據單位需求附上作品集連結。
金管會核准三家純網銀，除了將來銀行之外，還有樂天銀行與連線銀行，屬於國家隊的將來銀行是目前首間公開招募實習生的純網銀。
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