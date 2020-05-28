快訊

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

凱基證券邀您LINE在一起 賺點數

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基樂活投資人LINE官方帳號從線上開戶到下單，一站搞定！圖／凱基證券提供
凱基樂活投資人LINE官方帳號從線上開戶到下單，一站搞定！圖／凱基證券提供

LINE是相當受歡迎的社群平台，根據資策會調查，台灣平均每人每天使用 LINE 的時間為71.8分鐘，黏著度可見一斑。凱基證券提供投資人個人化一站式的數位服務，只要透過凱基樂活投資人LINE官方帳號，從線上開戶到下單，一站搞定！凱基證券現正舉辦邀好友賺LINE點數活動，邀請投資人一起和朋友聊理財、賺點數！

凱基證券著眼於LINE的普及性與便利性，只要加入凱基樂活投資人LINE官方帳號，無須臨櫃、不用額外下載APP，就可以獲得完整的理財服務，從線上開戶、查詢個股報價、走勢及K線圖，甚至可無縫接軌連結至行動交易頁面，進行股票投資交易。

此外，凱基樂活投資人LINE官方帳號還有跟好友群聊的功能，只要在與好友聊天的LINE群組中，邀請凱基樂活投資人LINE官方帳號加入，當大家在群組聊天時，輸入股票代號或名稱，凱基樂活投資人LINE會提供該檔個股的股價走勢及K線圖，方便群組好友立即進行討論，一起分享理財心得。

為了讓好友們一同加入理財行列，凱基證券現正舉辦「邀請好友逗陣聰明理財，就是要跟凱基LINE在一起」活動，加入凱基樂活投資人LINE官方帳號，點選「邀請好友」前往參加活動，成功邀請10名好友加入，就可直接獲得5點（限量），6月17日前完成任務加碼再抽LINE POINTS 100點，活動最高可拿到LINE POINTS 105點！現在透過LINE專屬連結完成線上開戶，還可獲得價值500元的財經M平方會員序號，數量有限。

凱基證 LINE 個股

延伸閱讀

文字內容隨你改！LINE釋出免費貼圖 把握最後下載日

MLB／季外兼差理財分析師 道奇投手的「斜槓人生」

防疫期間網投超便利 台壽保產險成長兩成

妹妹傳LINE「愛貓火化發票中200…」她鼻酸見中獎真相笑了

相關新聞

彰銀股東名冊三大亮點 泛公股持股比躍升至36%

彰化銀行今（28）日公布主要股東名冊，共有三大亮點，第一、泛公股陣營持股比躍升至36%；其次、七大公股銀行均列榜；第三、...

港版國安法過能讓台取代港亞洲金融地位？國票金董座：短期有困難

香港國安法正式通過，台灣金融業有機會取代香港亞洲金融中心地位？國票金控董事長魏啟林今（28）日認為，香港變動、對亞洲影響...

提升你的財務智商 做自己的提款機

無論薪資有多少，也無論工作內容是否乏味，大部分的人在職場待過一段時間後，難免面臨倦怠。要轉職？還是要為生活繼續適應大環境？計算自己的年資，離退休年限似乎遙遙無期…，只能在內心重複糾結。反觀近幾年歐美興起一股Fire運動，顛覆華人「做到老」才肯退休的觀念，不是要你開除自己，而是追求「財務自主，提早退休」(Financial Independence, Retired Early)的生活，「奪回」時間與生活的主導權！

首家金控挺國旅 國泰金砸4.4億供員工國內旅遊

隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心更研擬下個月大規模解禁，國泰金控、國泰建設與國泰醫院今共同宣布，霖園集團旗下16家...

TRF爭議不休 立委聯合召開公聽會盼政府出手

立委陳椒華、江永昌、邱顯智、劉建國、林岱樺等人下午邀請金管會銀行局、財政部國庫署、法務部共同召開公聽會，希望釐清TRF相...

央行：鼓勵業務多元化

國銀存放利差直直落，公股銀行主管大嘆「錢難賺」，如今再加上新冠肺炎疫情，必須配合政府祭出一系列紓困方案，國銀存放利差恐每...

國銀存放利差 十年最低

國銀存放利差溜滑梯，銀行「老本行」愈來愈難賺。中央銀行昨（27）日公布國銀第1季存放利差；其中存款利率下滑至0.54%，...

降息效應 外幣保單銷售衰退

新冠肺炎疫情衝擊加上美國聯準會降息等因素影響，今年前三月美元保單銷售轉呈衰退，使得全體外幣保單銷售減少一成三，美元、人民...

寶佳插旗日盛金 躍十大股東

近來大舉轉戰產業股的寶佳集團，對金融業仍未忘情，最新布局標的是具備潛在併購題材的日盛金，由於之前日盛金大股東也曾透過管道...

日盛金大股東尋求出場 金控牌照賣相加分

金管會新任主委黃天牧有可能再鬆綁新的金控牌照，但無礙日盛金控的潛在併購價值，金融圈人士分析，即使金管會再增發金控牌照，也...

美中香港角力 國銀縮減香港財管業務

港版國安法使香港街頭抗爭再起，國銀繃緊神經緊盯發展，在港分行因應變數，除了首當其衝的個金與財富管理業務恐將再縮減外，觀察...

港版國安法將推 台資券商關注港股量能

港版國安法將推，不少駐港台資券商也高度關注，短線港股行情表現，將影響自營投資操作以及在地與台灣複委託的經紀業務，長線則觀...

熱門新聞

台大癌醫大動作駁週刊報導不實 鄭安理：鄭重向郭台銘道歉

市場攤販申請紓困 公所一查名下27間房產、存款8位數

台商出脫大陸資產…進行式

台積電投資3000億元竹南科設廠 北廠區力拚明年5月完工

台北文華東方驚傳裁員 勞動部證實將裁212人

振興券…自家人也罵 蔡英文定調「發放要簡單」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。