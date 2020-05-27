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疫情封鎖不了稅務合作 日澳台9月首度交換CRS

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
財政部表示，金融機構今年6月1日至30日，應於該部「金融機構資料申報系統」（CRS申報系統）首次申報稅務用途金融帳戶（CRS）資訊；我國將於今年9月首次與日本及澳大利亞進行CRS資訊自動交換。本報資料照片
財政部表示，金融機構今年6月1日至30日，應於該部「金融機構資料申報系統」（CRS申報系統）首次申報稅務用途金融帳戶（CRS）資訊；我國將於今年9月首次與日本及澳大利亞進行CRS資訊自動交換。本報資料照片

全球新冠肺炎疫情仍十分嚴峻，跨境流通大減，但金融帳戶資訊透明化、「全球版肥咖」仍積極進行。財政部表示，金融機構今年6月1日至30日，應於該部「金融機構資料申報系統」（CRS申報系統）首次申報稅務用途金融帳戶（CRS）資訊；我國將於今年9月首次與日本及澳大利亞進行CRS資訊自動交換。

財政部說明，為利金融機構完成今年首次申報，CRS申報系統自今年3月1日開放申請註冊帳號，截至5月26日，已有1569家申報金融機構及51家代理申報機構（人）完成註冊；今年申報測試期間有337家申報測試成功。

經比對於各金融業公會網站等登錄之公開資訊，評估尚未註冊帳號者包括約40家保險、證券、期貨、證券投資信託或顧問公司等，及約140檔境內基金，可能尚不清楚自己有申報義務，籲請尚未註冊的金融機構儘速至該系統辦理。

財政部提醒，符合金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法規定要件的金融機構（例如我國境內基金），應執行盡職審查，辨識應申報金融帳戶（例如帳戶持有人或具控制權之人屬日本或澳大利亞稅務居住者之金融帳戶），至CRS申報系統註冊帳號，於今年起每年6月於CRS申報系統申報該等帳戶資訊。

如完成盡職審查後，確認沒有應申報之金融帳戶，仍應於6月申報註明無應申報金融帳戶。

財政部指出，金融機構申報完成後，CRS申報系統將檢核申報檔案，確認符合XML檔案格式規範，如檢核有誤將傳送錯誤訊息，金融機構須更正錯誤後重新申報；經檢核無誤者，可至系統儲存或列印載有收件編號之申報確認書。該部籲請金融機構提早準備申報資料，以順利如期完成CRS資訊首次申報。

財政部 疫情

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