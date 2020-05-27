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利差薄如紙！國銀存放利差墜至1.31個百分點 逾十年最低

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
央行公布本國銀行第1季存放款利差，存、放款利率雙雙跌至歷史新低。 聯合報系資料照片
央行公布本國銀行第1季存放款利差，存、放款利率雙雙跌至歷史新低。 聯合報系資料照片

國銀存放利差溜滑梯，國銀「老本行」愈來愈難賺。中央銀行今（27）日公布本國銀行第1季存放款利差，存、放款利率雙雙跌至歷史新低；其中，存款利率下滑至0.54%，較前一季減少1個基本點，放款利率跌至1.85%，季減2個基本點，存放利差下滑至1.31個百分點，為逾十年最低。

對於國銀存款、放款利率雙雙跌至歷史新低，央行官員解釋，央行在3月19日降息1碼，第1季的存款與放款利率已經開始反應，所以兩種利率均為下滑。

此外，存款利率下降，與利率較低的活存比重明顯上升有關，主要是受到疫情影響，民眾未雨綢繆，預留較多的現金在手中，導致活存比重較高。

在放款利率部分，央行官員說，肺炎疫情衝擊國內外經濟活動，交易性資金需求明顯降溫，「很多行業受到影響，舉例來說，餐廳沒有人用餐，廠商就不需要進貨」，加上台灣市場資金很寬鬆、銀行競爭激烈，進而導致放款利率跌至谷底。

央行官員強調，受到肺炎疫情影響，全球各國都有利率大降的情況，並非台灣獨有現象。

今年第1季，國銀存放利差減至1.31個百分點，追平2009年第4季，為逾十年最低。

央行 疫情 肺炎

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