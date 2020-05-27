信託2.0 信託公會朝3面向推動全方位安養信託

針對金管會提出信託2.0計畫，信託公會雷仲達理事長表示，未來將從：一、打造友善住宅，推動在地安老；二、協助資產管理，保障經濟安全；三、跨業合作結盟，滿足多元高品質服務需求三大面向出發，達到人身照顧、健康醫療、社會福利及生活育樂的四大目標，三個月內邀請學者專家及信託業者積極研議具體推動執行規畫，並培訓「高齡金融規劃顧問師」。

金管會主委黃天牧日前指示，為達普惠金融目標，金管會規劃推動信託2.0計畫，推動跨產業結盟的全方位信託，結合現有金融商品，透過異業結盟建構多元化服務生態圈，滿足食衣住行育樂全方面需求信託。希望銀行業務的融資與地上權信託、不動產開發信託等，可結合都市更新或利用公有閒置土地開發安養住宅，達各年齡層需要的安養需求。

雷仲達表示，過往信託業者雖已有辦理類似的安養信託業務，但主要是標準化的信託商品，較缺乏客製化的機制，同時跨業結合的部分不足，未來將會鼓勵業者發展相關業務。配合社會脈動，發展與民眾需求相契合的信託，是業者的社會責任。

信託公會呂蕙容秘書長表示，信託公會未來將持續推動異業結盟，將信託與長照2.0計畫、健康醫療、社福團體及照護相關產業結合，建立跨業溝通合作平台，定期開會研商以強化信託與不同產業間之聯結。

另外，考量全方位信託服務須具備整合跨領域知識技能的專業能力，信託公會將推動「高齡金融規劃顧問師」等培訓計畫，以提升信託人員跨領域專業知識技能及整合能力，並與相關政府機關、社福團體與地方金融共同協力推動，以滿足各年齡層食衣住行育樂全方位需求的安養目的。