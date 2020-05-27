黃天牧祭信託興利方案 信託公會火速響應

信託公會今(27)日表示，金管會主委黃天牧日前指示，為達到政府期許的普惠金融，金管會規劃推動信託2.0計畫，推動跨產業結盟全方位信託，結合現有金融商品，透過異業結盟建構多元化服務生態圈，滿足食衣住行育樂全方面需求信託，希望銀行業務的融資與地上權信託、不動產開發信託等，可以結合都市更新或利用公有閒置土地開發安養住宅，達各年齡層需要的安養需求。

信託公會理事長雷仲達表示，感謝金管會金融前瞻性之視野，並對信託業發展寄予厚望，業者深感榮幸時，亦覺得配合社會脈動，發展與民眾需求相契合之信託，是業者的社會責任，過往信託業者雖已有辦理類似的安養信託業務，但主要是標準化的信託商品，較缺乏客製化的機制，同時跨業結合的部分不足，未來將會鼓勵業者發展相關業務。

雷仲達指出，依循金管會指示，信託公會未來將從：一、打造友善住宅，推動在地安老；二、協助資產管理，保障經濟安全；三、跨業合作結盟，滿足多元高品質服務需求之三大面向出發，以達到人身照顧、健康醫療、社會福利及生活育樂之四大目標，並於三個月內邀請學者專家及信託業者積極研議具體推動執行規畫。

信託公會秘書長呂蕙容表示，鑑於民眾生活照護等各面向需求之滿足，涉及相關政府機關、社福團體及不同產業間之協力合作，信託公會未來將持續推動異業結盟，將信託與長照2.0計畫、健康醫療、社福團體及照護相關產業結合，建立跨業溝通合作平台，定期開會研商以強化信託與不同產業間之連結。

另外，考量全方位信託服務須具備整合跨領域知識技能之專業能力，亦將推動「高齡金融規劃顧問師」等培訓計畫，以提升信託人員跨領域專業知識技能及整合能力，並與相關政府機關、社福團體與地方金融共同協力推動，以滿足各年齡層食衣住行育樂全方位需求之安養目的。