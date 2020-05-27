南山產首張業者染疫補償險 近五成是餐飲業投保

新冠疫情相挺中小企業！南山產物表示，上月推出首張針對業主補償設計的防疫主險，透過內部大數據統計資料發現，已投保的中小企業主當中，餐飲業最多，有將近五成，若再加上一般商店行號，兩者合計逾七成，顯見餐飲零售中小企業主認為這波疫情對其營運衝擊較深。

除前述兩行業外，美容美髮業、文教補教機構、醫療診所等，皆有加入投保，為自身風險做好準備。

雖然目前國內新冠肺炎疫情雖已趨緩，但流行傳染病從未停止，因此南山產物提醒，金防疫商品承保的傳染病不限新冠肺炎，包括腸病毒感染併發重症、登革熱、新型A型流感等法定傳染病。而企業經營的風險管理，最重要一環就是超前部署、預防未來風險、及早先做準備，南山產物金防疫專案，將是中小企業主的戰「疫」護盾，也是企業最重要的守護支柱。

新冠肺炎疫情衝擊民眾日常與企業營運，針對這波疫情，南山產物積極配合政府防疫工作，為中小企業主打造專屬戰「疫」護盾！推出全台首張針對業主補償設計的防疫主險「金防疫」專案，減輕中小企業主或其員工染疫造成的停業損失。「金防疫」專案是首張針對業主補償設計的防疫主險，透過商品模組化，依「每日補償金額」的不同分為四種方案，客戶只需依照所屬行業類別與保障需求，選擇所需方案，就能輕鬆投保。

南山產物表示，若業主或其員工，不幸因罹患法定傳染病或與罹患傳染病者接觸，致營業處所遭主管機關要求撤離，造成被保險人停業損失。損失可能包含員工薪資、租金成本、水電等基本開銷…等。南山產物將依「每日補償金額」乘以「補償日數」進行賠付，每一次事故補償日數最高以30日為限，保險期間累計最高以60日為限。但若業主或其員工無罹患傳染病或與罹患者接觸，僅因預防性停業而有損失者，則不在承保範圍內。

以投保每日補償金額新台幣1萬元的「餐廳」為例，保險期間內最高賠償金額60萬元，僅需年繳保費7千元。意即平均每天僅約19元的保費，就可擁有停業損失的補償保障，為中小企業主在防疫停業期間設下一道停損屏障，為後續復工之路提前布局，為業主照顧員工提供資糧。