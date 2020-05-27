南山產險推金防疫專案 挺中小企業

不只是新冠肺炎，不管是腸病毒感染併發重症、登革熱、新型A型流感等法定傳染病，南山產物推出「金防疫」專案，要做中小企業的防疫靠山，決定對中小企業相挺到底。

新冠肺炎疫情衝擊民眾日常與企業營運，針對這波疫情，南山產物積極配合政府防疫工作，為中小企業主打造專屬戰「疫」護盾，推出全台首張針對業主補償設計的防疫主險金防疫專案，減輕中小企業主或其員工染疫造成的停業損失。

金防疫專案是首張針對業主補償設計的防疫主險，透過商品模組化，依每日補償金額的不同，分為四種方案，客戶只需依照所屬行業類別與保障需求，選擇所需方案，就能輕鬆投保。

上月底推出至今，透過內部大數據統計資料發現，已投保的中小企業主當中，餐飲業最多，有將近五成，若再加上一般商店行號，兩者合計逾七成，顯見餐飲零售中小企業主認為這波疫情對其營運衝擊較深。除前述兩行業外，美容美髮業、文教/補教機構、醫療診所等，皆有加入投保，為自身風險做好準備。

雖然目前國內新冠肺炎疫情雖已趨緩，但流行傳染病從未停止，因此南山產物提醒，金防疫商品承保的傳染病不限新冠肺炎，包括腸病毒感染併發重症、登革熱、新型A型流感等法定傳染病。而企業經營的風險管理，最重要一環就是超前部署、預防未來風險、及早先做準備，南山產物金防疫專案，將是中小企業主的戰「疫」護盾，也是企業最重要的守護支柱。

南山產物表示，若業主或其員工，不幸因罹患法定傳染病或與罹患傳染病者接觸，致營業處所遭主管機關要求撤離，造成被保險人停業損失。損失可能包含員工薪資、租金成本、水電等基本開銷…等。南山產物將依每日補償金額，乘以補償日數進行賠付，每一次事故補償日數最高以30日為限，保險期間累計最高以60日為限。但若業主或其員工無罹患傳染病或與罹患者接觸，僅因預防性停業而有損失者，則不在承保範圍內。

以投保每日補償金額新台幣1萬元的「餐廳」為例，保險期間內最高賠償金額60萬元，僅需年繳保費7,000元，意即平均每天僅約19元的保費，就可擁有停業損失的補償保障，為中小企業主在防疫停業期間設下一道停損屏障，為後續復工之路提前布局，為業主照顧員工提供資糧。

理賠方面，若保戶發生符合承保範圍的情況，只要檢附地方主管機關或中央流行疫情指揮中心撤離營業處所人員證明文件、停業日數證明文件，撥打理賠報案專線：0800-005678，就可申請理賠。

為了響應政府防疫措施，並發揮保險安定社會的正向力量，南山產物從關懷保戶立場，積極推出創新商品與服務，希望在疫情艱困的時期，期望以保險成為家庭與企業強而有力的後盾，為個人的生活品質以及中小企業的永續經營，建構全方位風險防護網。