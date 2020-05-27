豪雨成災 國壽宣布啟動保單借款緩息等服務機制

為因應豪大雨可能帶來的衝擊，國泰人壽今（27）日宣布已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，相關保戶服務措施包含「免費保單換發」、「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「理賠醫療預付金」等服務；此外，國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助。

受到新一波梅雨鋒面滯留影響，中央氣象局表示，影響時間最主到周五，全台各地須留意強降雨。這波梅雨鋒面雖然不如上週的豪大雨，但因連日降雨，土壤含水量已高，仍應小心災害發生。

國泰人壽指出，針對應繳月為2020年5月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2020年7月底前如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。

國壽發揮主動服務精神，提醒民眾做好防災準備，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及土石流。

同時，國泰產險也提醒，在大雨前應要留意居家排水溝是否暢通、屋頂及牆壁是否需要補修，還有是否已經備妥「緊急救難包」，如手電筒（準備備用電池）、 換洗衣物、手提收音機、打火機、手機、火柴、零錢（備用於公共電話）、急救箱、糧食、水，以降低災害帶來的損傷。

另外，也應在大雨前將愛車移置地勢較高的平台停放，避免停靠於低漥地區、山邊、或路樹旁，以免車輛泡水或遭到毀損。如車輛不幸泡水，應注意水退卻之前，千萬不要發動引擎，以避免引擎進水受損。如若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。