防疫期間網投超便利 台壽保產險成長兩成

防疫期間網路投保超便利。台灣人壽子公司台壽保產險內部數據顯示，不論是網路投保新戶或續保戶，皆年年有所成長，尤其今(2020)年至4月，網路投保件數較去年同期成長兩成。

台壽保產險於6月底前趁勝追擊，祭出加入網路投保會員贈LINE POINTS點數與保費優惠，強制險最高省新台幣350元，任意險保費優惠，以刺激網投會員數與投保業務成長。

全民防疫期間，台灣並未實施封城，民眾仍有出入使用汽機車或搭乘交通運輸工具的需求，透過網路投保完成投保程序，也能協助保持社交距離，減少感染風險，一同為防疫盡心力。建議民眾透過台壽保產險的網路投保平台，可購買到汽車險、機車險、住火險、旅平險等四大商品。

為協助開車族輕鬆轉嫁高額風險，台壽保產險於汽車險中推出超額責任險，保障車主發生事故的高額賠償風險。

以王先生為例，除投保強制險、第三人責任險每人體傷300萬元、第三責任險每事故體傷總額600萬元、第三人責任險財損100萬元外，還加保超額責任險1000萬元。

王先生因送貨過度疲勞撞上千萬價值的超跑，並造成對造駕駛昏迷送醫事件，經過法院判決醫療費用超過400萬元，跑車維修費更高達上千萬元的狀況，該車主即可立即通知保險公司協助處理理賠申請程序，轉嫁賠償風險。

台壽保產險表示，客戶於網投網站操作時，建議可先利用試算投保功能，對保險商品各種投保組合的保障範圍與初步保費試算，再作資料輸入確認與繳費程序。

另也可將希望的投保組合與試算，透過電話專線由公司專人專件索取到詳細的報價資料，客戶同樣也不需出門辦理，藉由網站就能完成投保手續。

台壽保產險即日起至6月底前，鼓勵民眾加入台壽保產險網路會員，入會即可先獲贈LINE POINTS 十點，而預約投保可再得十點。若同時完成投保強制險、任意險，除節省保費最多可達新台幣350元外，還能獲贈口罩暫存夾，以及參加滿額幸運抽獎活動。