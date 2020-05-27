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Visa調查 民眾對純網銀興趣高但對開放銀行怕怕

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
Visa今天公布《未來商務：台灣消費者支付調查 2020》。圖／Visa提供
Visa今天公布《未來商務：台灣消費者支付調查 2020》。圖／Visa提供

根據Visa研究顯示，台灣民眾對純網銀的興趣十分濃厚，約有三分之二的消費者願意嘗試任一純網銀業者所提供的革新服務。針對開放銀行，調查發現，多數消費者對開放銀行產品及服務感興趣，但仍持保留態度，不願意透過分享個人財務資訊來換取服務。

 Visa報告指出，台灣消費者對於純網銀的認知度高達72%，認為純網銀受青睞的優勢，包括：更優惠的利率（58%）、更低廉的手續費（45%）、更好的服務整合（32%）以及更完善的用戶體驗。

受訪者認為，純網銀可能有的不便之處，包括：缺少實體分行（59%）、服務種類較現有銀行少（56%），以及缺少自有實體ATM（40%）。

開放銀行則是受到全球矚目的另一項議題，開放消費者授權往來銀行能與特定組織分享財務資料，受許多地方政府及金融業界支持。舉例來說，擁有多個帳戶及多張信用卡的用戶可以授權「麻布記帳APP」等第三方供應商取得他們的銀行和信用卡資料，提供包括整合所有銀行帳戶的交易總覽、支出分析及節約日常支出建議服務等。

 調查發現，不到一半的消費者（42%）對開放銀行服務感興趣，對於分享個人財務資訊也有許多疑慮。最感興趣的服務分別為付款通知提示（69%）、整合銀行與信用卡帳戶（63%）以及即時且具競爭力的理財產品（59%）。當被問及願意信任哪些組織瀏覽個人財務資料時，政府機構與公用事業機構最受信任，淨信任度分別為17%和10%，銀行與電信供應商則緊隨其後。

 Visa台灣區總經理趙麗芳分析，台灣消費者尋求優質的數位銀行體驗，純網銀與開放銀行解決方案的興起將會加速產業創新，需要包括政府、技術平台、其他API服務供應商以及零售商、電信公司及公用事業等數據持有者等，各方加強合作。

 「個資保護及資安，是台灣推動開放銀行或開放API的兩大關鍵。」趙麗芳補充，如何讓消費者有信心並正確地使用相關服務，需要整個生態體系成員的攜手合作。

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