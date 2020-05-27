首季外幣保單 全面衰退

受美國降息等因素影響，今年前三月，美元保單銷售也跟著衰退，所有外幣保單銷售減少一成三，美元、人民幣及澳幣全面衰退，其中人民幣保單減幅最大，高達73%。

金管會公布外幣保單最新統計，今年前三個月全體外幣保單新契約保費收入，折合新台幣1,331.52億元，年減13%，減幅比前二月擴大。

其中投資型保單357.47億元，衰退25%；傳統型新契約保費收入974.05億元，減少8%，減幅相對比投資型小。

外幣保單銷售衰退，包括美元、人民幣及澳幣商品，三大幣別全軍覆沒。

以各幣別來看，銷售量最大是美元保單，今年前二月美元保單還是一枝獨秀，成長一成多，但前三月情勢扭轉，新契約保單保費收入41.75億美元，年減3%。可能跟美國在3月連續降息6碼有關。

其中傳統型衰退最多，前三月新契約保費收入31.51億美元，年減4%。傳統型賣最多前三大是南山人壽、國泰人壽與新光人壽。

投資型有10.24億美元，衰退1%。投資型保單銷售最多前三大保險公司，依序是法國泰人壽、法國巴黎人壽及安聯人壽。

前三月人民幣新契約保費收入有人民幣5.1億元，年減73%。

人民幣保單大部分是投資型，有人民幣4.35億元，大減75%。銷售最多的前三大保險公司為法巴人壽、台灣人壽及第一金人壽。

人民幣傳統型保單，前三月賣人民幣0.75億元，減少23%。賣最多前三大是國壽、保誠人壽及台灣人壽。

至於澳幣保單，前三個月保費收入有澳幣1.8億元，年減43%。

金管會表示，保險業銷售該等保單時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利這項業務穩健經營及維護消費者權益。