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國泰證券台股定期定額 助小資族累積第一桶金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券推薦投資人透過台股定期定額長期布局海內外市場，累積實現夢想的第一桶金。圖／國泰證券提供
國泰證券推薦投資人透過台股定期定額長期布局海內外市場，累積實現夢想的第一桶金。圖／國泰證券提供

低利時代來臨，手頭資金有限的投資人如何累積人生的第一桶金？台股定期定額成為民眾投資的新寵。

根據台灣證券交易所統計，今年4月券商台股定期定額扣款金額再創新高，來到11.26億元，連續兩個月單月突破10億元大關，顯示有越來越多的民眾希望透過小額存股累積財富，擊敗可能長期持續的市場低利。

其中，國泰證券為小資族特別推出「入門款」投資，每筆最低申購金額只要1千元，同時搭配手續費的超殺優惠，不僅吸引許多小資族線上申辦，更讓許多投資人得以透過小額存股，共同參與台灣企業未來獲利成長的契機。

國泰證券表示，專為小資族打造每筆最低申購金額只要1千元的「入門款」投資，服務絲毫不馬虎，不僅投資標的經過內部專業團隊嚴選，提供涵蓋台灣前50大市值股票與MSCI成份股的79檔個股及14檔美中台ETF，共93檔不同投資屬性標的供投資人選擇；如有其他可運用的資金，還能分配在每月6、16、26號分散時間投資；同時投資人投入的資金中，更高達98%得以實際成交，精確運用不浪費每次投資機會。

國泰證券推出入門款投資的用意，主要是希望能讓台股成為小資族和年輕族群可親近的對象，同時也提供直覺好用的投資App，創造一個友善且便利的投資環境，真正落實企業實踐普惠金融的社會責任。

國泰證券進一步指出，「台股定期定額」投資術特別受到小資族及年輕族群青睞，觀察內部的客戶輪廓發現，目前有高達七成客戶的每筆扣款金額落在1千元至3千元之間，每月扣款金額在5千元以內的投資人也超過半數。

若以年齡層分布來看，扣款占比最高的族群是31至40歲且忙於工作無暇看盤的社會中堅分子，其次則是21至30歲初入職場的社會新鮮人及年輕族群，新手投資人參與的比例也有超過三成，充分顯示隨著「台股定期定額」投資術越來越廣為人知，年輕族群也願意將部分資金投入台股，有助於台灣資本市場朝年輕化發展。

國泰證券表示，投資人每月以定期定額的方式參與台股，不僅能分散進場時間與投資標的風險，更可透過定期紀律扣款逐漸養成儲蓄的好習慣，如有心想要累積財富，每天只要省下一杯飲料的花費就有機會輕鬆達成，存下第一桶金非夢事。

國泰證券協助許多投資人透過小額存股，在低利時代尋求創造更高財富的機會，累積今年前四月扣款金額已突破10 億元，市占率成功躍上「四分之一強」，表現亮眼，預期未來隨著年輕族群理財意識抬頭，將有機會進一步擴大市場規模。

國泰 台股

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